COVID-19: La Cámara de Comercio solicitó baja de impuestos y suspensión de cuotas de AFIP

Caleta Olivia

Desde la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Caleta Olivia, acompañamos con nuestra colaboración para trabajar con responsabilidad, compromiso y solidaridad ante el riesgo que supone la propagación del virus COVID-19 en Argentina.

Teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria mundial y comprendiendo la gravedad de la amenaza, acompañamos las medidas que el Gobierno nacional, provincial y municipal considere oportunas y nos ponemos a absoluta disposición para contribuir con el cumplimiento de las disposiciones que incidan en la disminución del contagio en la población, con especial énfasis en la contención de las pequeñas y medianas empresas.

Compromiso

Confiamos en que con la colaboración y compromiso de todos podremos superar esta adversidad.

Somos conscientes que esto va a traer graves consecuencias al sector empresarial; es por ello que solicitamos se tengan en cuenta:

1.- Suspensión del Impuesto al débito y crédito.

2.- Retrotraer valores del Monotributo a Diciembre 2019.

3.- Aplazamiento o suspensión de cálculo de intereses resarcitorios por mora en pagos de AFIP

4.- Suspensión de todo tipo de embargos u acción legal por incumplimientos, atrasos.

5.- Diferimiento o suspensión de pago de anticipos de ganancias

6.- Subsidio a alquileres. Las pymes y my pymes en general trabajan dueños, familias. La compensación en sueldos no contempla apoyo a las empresas sin empleados.

Que se busque una medida para quienes pagamos alquiler, que se reconozcan los días no trabajados.

7.- Baja en Impuestos

8.- Suspensión al menos 3 meses de los débitos de cuotas de AFIP.

9.- Autónomos

10.- IVA

11.- Baja de Impuestos

12.- Suspensión de todo tipo de embargos u acción legal por incumplimientos atrasos en obra social, litigios con ministerios, sindicatos.

Es de público conocimiento que hace años se transita una crisis empresarial muy grande y el análisis, aprobación de estas medidas compensatorias serian un aliciente para la continuidad laboral, indicaron desde la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia.