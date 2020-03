El intendente de Puerto Deseado no tiene coronavirus

Facebook Twitter

Puerto Deseado

A través de un comunicado firmado por el Director del Hospital Distrital de Puerto Deseado, el doctor Gustavo Mirón (foto) se confirmó que los test del COVID-19 realizados al Intendente Gustavo González dieron negativo.

Por otra parte en declaraciones vertidas ayer al portal Dirección de Medios de Puerto Deseado, Mirón aseguró que se encuentran trabajando de lunes a lunes porque la emergencia sanitaria lo requiere y están para eso.

El profesional afirmó que inician la semana hablando con la gente, haciendo recomendaciones pertinentes, «viendo cuáles son las medidas que se están tomando y las que vamos a tomar en el futuro en el caso de que tengamos circulación viral en la localidad, trabajando pero con tranquilidad, siempre mostrando que tenemos que estar a la altura, nosotros como trabajadores de salud tomando las medidas que corresponden de acuerdo a los decretos nacionales que fueron surgiendo, dando las licencia a mayores de 60 años, diabéticos, aquellos pacientes que tienen patologías como diabetes, cardiópatas y embarazadas».

«El trabajo se sigue manteniendo, lo que le pedimos a la gente es que no venga por certificado médico, de buena salud, aptitud sicofísica para la pileta o para deporte porque no tiene sentido ya que están todas las instituciones cerradas, lo único que estamos haciendo de certificados son los que le piden la libreta sanitaria para trabajar en los comercios, carnet de conducir, seguimos haciendo porque eso es algo que también se vence y lamentablemente si tienen que viajar deben tener el carnet al día» aseguró el Director.

Recomendaciones

Recomendó a la comunidad que utilice los canales virtuales para obtener las recetas «las estamos haciendo por tres meses para que no vengan cada mes sano a pedir una receta de enfermedades crónicas, les pedimos que se acerquen, dejen el pedido en mesa de entrada o en los centros de salud o en la dirección» y recordó que «vacunación sigue haciéndose como todos los días a aquellas personas que según el calendario le corresponde».

Con respecto a la guardia «pedimos lo mismo, que venga aquella persona que tiene enfermedad aguda con una sola persona, no traiga a sus hijos, lo mismo al consultorio si viene por una enfermedad que venga la persona y su acompañante pero no dos o tres o cuatro como habitualmente suele suceder los días normales, para internación lo mismo solamente permitimos la entrada de un familiar o una persona en el horario de visita, restringido porque estamos tratando de cuidarnos entre todos».

«Los que tienen enfermedad respiratoria, fiebre, tos y dolor de garganta solamente que haya viajado al extranjero tienen que llamar al 107 y ahí se le va a dar las recomendaciones para cada caso» puntualizó, apuntando que «los resfríos, gripe, estados comunes que sufrimos en nuestro ambiente deben venir por guardia consultorio como siempre, con la recomendación de lavarse las manos, estornudar en le pliegue del codo, utilizar pañuelos descartables, alcohol en gel, cuidándose de no tocar superficies».

Medidas

El Facultativo resaltó que «las medidas que se han tomado son muy beneficiosas, vamos a detener por lo menos el avance agudo. Acá lo que estamos buscando es que no tengamos un pico de mil personas sino que si aparecen van a ir apareciendo dos o tres, eso nos va a dar tiempo a recuperar personas y tener la capacidad hospitalaria no colmada ni colapsada ante mil casos en un día».

Enfatizó que «la gente tiene que quedarse tranquila que nosotros tenemos los canales abiertos con las autoridades nacionales para detectar los casos».