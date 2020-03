Decreto suspende y restringe actividades comerciales en Truncado

Facebook Twitter

Pico Truncado

Hasta el 31 de marzo habrá restricciones y prohibiciones a la actividad comercial, como así también en para eventos sociales, culturales y deportivos en la ciudad de Pico Truncado.

Ayer, el Director de Comercio y Bromatología de esa localidad anunció que se puso en vigencia el Decreto 0423/20 ( del 17 de marzo) por el cual se avanzó sobre las «prohibiciones que se venían manteniendo para eventos masivos».

Según graficó, se trata de la «fase N° 2″, en base a las medidas que se venían dando a nivel nacional y provincial para restringir el avance de enfermedades de tipo vira», apuntó el funcionario.

«Tenemos suspensiones y restricciones», explicó y dijo que la primera medida alcanza a «todas las actividades de locales nocturnos, pubs, cines, casinos, museos, centros culturales espacios recreativos, educativos privados; gimnasios, escuelas de danza, institutos de belleza y afines, como así también toda actividad de ocio», enumeró.

En tal sentido precisó que «todos esos rubros formalmente habilitados por el municipios quedan suspendidas sus actividades hasta el 31 de marzo inclusive». Cabe mencionar que además el decreto pone restricciones a los servicios fúnebres.

También habrá restricciones, a todas aquellas actividades de abastecimiento de alimentos ( supermercados, auto servicios, rotiserías y despensas) en los cuales quines ingresen deberán mantener un metro de distancia entre persona y persona. El numero de ingresantes a los locales deberá ser acorde a la superficie comercial, hasta un máximo de 50 personas en los casos de los grandes supermercados. Por otra parte, se indicó que los supermercados deberán tener un horario especial de atención al publico para personas mayores de 60 años.

En tanto los hospedajes, hoteles y similares, podrán mantener sus clientes ( pasajeros) hasta el día de la fecha ( ayer) pero no podrán aceptar nuevos hasta el 31 de marzo.

Los restaurantes y casas de comida podrán estar abierto manteniendo las restricciones ( un metro entre persona y persona); a su vez las entidades bancarias, solo podrán dejar ingresar a 20 personas a la vez.

Finalmente las empresas privadas deberán implementar protocolos de seguridad y prevención similares, que serán «constatados por el municipio», aclaró el funcionario.

En cuanto a las penalidades se anticipó que ayer se iniciaron los controles en los comercios afectados por las medidas, y se advirtió que podría llegarse a la clausura de los locales infractores.

«Las penalidades son severas», remarcó el funcionario aunque consideró: No creo que tengamos demasiadas novedades de no cumplimiento. Porque entre todos vamos a poder resolver esta eventualidad. La medida mas importante es la conciencia social», concluyó.