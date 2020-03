Coronavirus: Santa Cruz no registra casos positivos aunque evalúan personas con síntomas

Facebook Twitter

Río Gallegos

El Ministerio de Salud y Ambiente informó que a las 18 horas del domingo 15 de marzo, Santa Cruz continúa sin registrar casos positivos de coronavirus (COVID-19). Hasta el momento se evaluando casos de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo.

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó hoy una nueva reunión del Gabinete Provincial para analizar la evolución de la situación epidemiológica en la provincia. Asimismo, cada una de las carteras trabaja en las acciones a implementar en el marco del Decreto 273/2020.

Se recuerda la importancia de difundir información oficial y no versiones que generen confusión en la comunidad; en este sentido se recuerda que el Canal oficial establecido para dar a conocer todo lo referido al tema es la cuenta de Telegram https://t.me/saberparaprevenir (los comunicados e información general también pueden encontrarse en https://noticias.santacruz.gob.ar/ ) y los contenidos publicados en cuentas oficiales del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz www.saludsantacruz.gob.ar

Recomendaciones

Si tiene antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso y presenta síntomas como fiebre y tos, tos y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar se recomienda no automedicarse, permanecer en el domicilio y realizar una consulta telefónica a la línea de emergencia 107.

De acuerdo al decreto Nacional de EMERGENCIA SANITARIA (260/2020) se recuerda obligación de la población a reportar síntomas establecidas en el artículo 8º

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud, con la modalidad establecida en las recomendaciones sanitarias vigentes en cada jurisdicción.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación remarcan la importancia de evitar saludos a través del beso, abrazo o estrechando las manos, hay que favorecer la distancia social, no compartir mate, la vajilla, los utensilios e intensificar el lavado de manos. No recomendamos el uso de barbijos, de manera rutinaria, en trabajadores y trabajadoras que atienden al público.

CPE

El Consejo Provincial de Educación mantuvo este mediodía una reunión con todas las cooperativas y empresas de limpieza que se desempeñan en establecimientos educativos con el objetivo de acordar el trabajo con máxima responsabilidad y cooperación que permitan extremar los recaudos y maximizar la limpieza en el ámbito de las escuelas.

Cabe destacar que el CPE aportará los elementos de higiene para estudiantes y personal de las instituciones necesarios para cumplir con el protocolo establecido para atender la situación epidemiológica actual.

Para ello se destinará una partida de fondos especial que permitirán cubrir los gastos extras de las empresas y cooperativas, ya que en los contratos se establece la prestación de un servicio integral que contempla los elementos de limpieza para los edificios pero no así los de higiene personal.

Finalmente, es importante recordar que cada uno de los directivos de las escuelas recibirá mensualmente una ampliación fondo rotatorio de limpieza y gastos corrientes durante los 180 días de vigencia del decreto 273/20.