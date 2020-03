Ante la pandemia de coronavirus, repartirán agua gratis en Caleta?

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Desde el gobierno santacruceño continúan trabajando en la campaña de prevención e información vinculada al Coronavirus (COVID-19).

Precisamente los partes diarios del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz recomiendan a la población continuar con medidas de prevención, entre ellas el lavado frecuente de manos con «agua y jabón».

Y precisamente Caleta Olivia, es la ciudad que desde las ultimas semanas atraviesa una grave crisis con la falta del vital elemento: desde Servicios Públicos aseguran que la merma en la distribución dificulta el abastacimiento en momentos fundamentales.

Inclusive la semana pasada, escuelas y jardines de infantes debieron suspender sus actividades por falta de agua.

Además, las criticas diarias de los vecinos por falta de agua, se propagan por las redes sociales.

En este sentido y ante la pandemia por coronavirus, no sería recomendable que el gobierno provincial y a través de la empresa Servicios Públicos, disponga de reparto de agua en camiones de forma gratuita a toda la ciudad?

Asimismo, en las últimas semanas hubo un gran desabastecimiento de alcohol en gel, tanto en supermercados como en cadenas de farmacias. De todos modos, propietarios aseguran que en esta semana podría normalizarse el abastecimiento de alcohol en gel.

Quien se refirió a la problemática del agua en Caleta Olivia fue el concejal Gabriel Murua, tras participar de una charla sobre prevención del coronavirus en el Hospital Zonal.

«Según lo dijo el Dr. García, no necesariamente debemos contar con alcohol en gel, sino la medida universal es un buen lavado de manos con un tiempo de duración de 40 segundos como mínimo», y aseveró: «en lo personal considero que si bien las medidas que se están tomando son acertadas por lo que expresan los profesionales, habría que analizar si sumar otras mas contundentes desde el estado, teniendo en cuenta por ejemplo que nuestra ciudad continua teniendo graves problemas con el abastecimiento de agua», aseveró.

Demora

«Lamentamos la demora en la toma de decisiones por parte del Ejecutivo Provincial», sostuvo el Diputado por la UCR Daniel Roquel al referirse a la sesión extraordinaria convocada por la gobernadora para el próximo martes.

Según trascendidos a partir de este martes se suspendería el servicio y la atención en la mayoría de las oficinas públicas en consonancia con la suspensión de actividades en los distintos niveles educativos de la provincia luego de las primeras decisiones que se tomaron en las escuelas de El Calafate

«Da la sensación de que ocultan información y programan esta sesión extraordinaria con varios días de anticipación como si eso estuviera bien. Hay medidas que no pueden demorarse días cuando se trata de la vida de todos los santacruceños. Es fundamental para prevenir poder lavarse las manos con asiduidad, sin embargo hay escuelas de la provincia que ni siquiera tienen agua y es una vergüenza» indicó el legislador.

«Lamentamos la lentitud y la falta de acción para informar, comunicar y organizarse en función de la pandemia que aqueja a todo el mundo y de la cual los santacruceños no estamos ajenos» agregó Roquel.

«Es necesario prevenir y tomar de ejemplos otros países, provincias y regiones que subestimaron el alcance y la peligrosidad de la situación para que a Santa Cruz no le ocurra lo mismo y debamos lamentar consecuencias mucho peores», concluyó.

Campaña

En línea con lo propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS, El Ministerio de Salud de Nación y el Gobierno de Santa Cruz, el Municipio de Caleta Olivia trabaja de manera articulada en una fuerte campaña de prevención y concientización para evitar la llegada del Coronavirus a nuestra localidad.

Desde el Ejecutivo municipal se trabajó fuertemente durante el fin de semana para avanzar en la confección de una fuerte campaña de prevención y concientización dispuesta tanto en las diferentes dependencias municipales como en quioscos, supermercados, bancos y demás entidades privadas, para reforzar el trabajo de los Gobiernos nacional y Provincial.

La semana pasada, a partir de la iniciativa del intendente Fernando Cotillo, comenzó a reunirse en la sala de situaciones del Municipio un Comité de Prevención conformado por funcionarios comunales, autoridades del Hospital Zonal y clínicas privadas, y fuerzas de seguridad, con el objetivo de analizar y decidir los pasos a seguir en la ciudad de Caleta Olivia.

A raíz de ello, previo al fin de semana y hasta nuevo aviso, se suspendieron los encuentros masivos en lugares cerrados propuestos por la Comuna y se recomendó reducir a la mitad la cantidad de asistentes a eventos privados. Este lunes, a primera hora volverán a reunirse las autoridades.