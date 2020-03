Roquel: «Lamentamos las actitudes autoritarias del Frente de Todos»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El jueves se desarrolló la primera sesión del período 2020 en la Cámara de Diputados de Santa Cruz donde el Frente de Todos permitió que solo se trate un proyecto de la oposición.

Durante la jornada se presentaron distintas iniciativas y pedidos.

«Es triste ver cómo se mantienen y profundizan las actitudes autoritarias del bloque mayoritario que solo permitieron que se trate un solo proyecto de la oposición» señaló Daniel Roquel, Diputado por la UCR, Presidente del Bloque Nueva Santa Cruz.

Vale mencionar que el Diputado radical presentó ocho proyectos entre los que se destacan el pedido de reincorporación a los docentes cesanteados por adherir al paro provincial, el pedido de informe a la Caja de Servicios Sociales por los hechos de público conocimiento, el pedido a los legisladores nacionales para que no acompañen la intervención del poder judicial de Jujuy, el pedido de informe a la Secretaría de Minería por la explotación de territorio lindante al Parque Provincial Cueva de las Manos, la Reglamentación del Boleto Estudiantil, la prohibición de materiales descartables de un solo uso, entre otros.

«No vamos a permitir que nos callen, es necesario trabajar y alzar la voz sobre muchas cuestiones e injusticias que se están cometiendo contra el pueblo de Santa Cruz. No se puede mirar para otro lado en cuestiones prioritarias como deben ser la educación, el estado de la salud y el cuidado del medio ambiente. Escondiendo los problemas no se solucionan y los que sufren son los santacruceños», concluyó el Legislador.