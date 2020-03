Gustavo González, intendente de Puerto Deseado, se encuentra aislado por haber viajado al exterior

Facebook Twitter

Puerto Deseado

«El intendente de Puerto Deseado debe cumplir con el protocolo debido a que estuvo en la feria minera de Toronto, donde se confirmó que hubo un caso de coronavirus positivo», anunció el director del hospital Distrital de esta localidad, el doctor Gustavo Miron.

En tanto, este viernes trascendió que el intendente municipal Gustavo «Kaky» González, brindó declaraciones y aseguró que «quiero comenzar este mensaje confirmándole a todos los vecinos que me encuentro en aislamiento. Voy a dar cumplimiento a la cuarentena que fue lo que dispuso el presidente por un decreto».

Agregó que «pero además quiero explicarle a la gente por qué no inicié con el aislamiento cuando arribé a Puerto Deseado. En mi caso hace ocho días que estoy en la Argentina y no hice cuarentena antes porque Canadá no está en situación de riesgo. Sin embargo, el miércoles, cuando se dio a conocer la información de que un posible infectado estuvo presente en la Feria de la que participé, decidí cumplir con el aislamiento».

El jefe comunal sostuvo además que «para tranquilidad de la comunidad quiero que sepan que las decisiones que estoy tomando son en conjunto con el equipo médico del Hospital Distrital de Puerto Deseado y que no presento ningún síntoma. Por otro lado y para mayor calma, tomé conocimiento de que uno de los integrantes de la comitiva Argentina que viajó a Toronto se hizo el hisopado y dio resultado negativo».

«Nada es más importante para mí que la seguridad de la comunidad. Seguiremos trabajando en conjunto con las instituciones y fuerzas para continuar en la situación de prevención y contención en la que nos encontramos respecto a esta problemática de salud mundial. Los mantendremos informados», señaló.

Además de González, integraron la delegación santacruceña en Canadá, la Ministra de Producción, Silvina Córdoba, el Secretario de Minería, Gerardo Terraz, la Subsecretaria de Estado de Minería, Mercedes Arguello, de FOMICRUZ asistió el Presidente, Esteban Tejada, el Gerente de Geología, Pablo Andrada de Palomera y la Jefa de Exploración, Fernanda Pacheco.