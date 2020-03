Vecinos y defensores de animales se unieron y repudian a vecino violador

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Hoy en horas de la tarde, un grupo de vecinos del barrio Ceferino Namuncurá y otro de protectoras de animales se unieron para denunciar la presencia de un vecino zoófilo en el sector. Los vecinos se concentraron frente al domicilio del denunciado, en el playón deportivo, ubicado sobre calle Francia.

La denuncia fue realizada el miércoles, por la dueña de la mascota víctima de esta bestia humana, quien había sido advertida por otra vecina y a través de imágenes claves que sirvieron a la Policía para actuar rápidamente y allanar la vivienda de manera positiva.



Matías Muñoz, ayer durante la manifestación frente al domicilio del anciano de apellido Cárcamo, pidió la colaboración de los ciudadanos para «cuidarnos entre todos», y la actuación del Juez, «que sea coherente y no permita tener una persona así en ningún barrio». Matías vive al lado del hombre de 85 años denunciado, y dijo que «tengo la dificultad de vivir al lado, de no poder dormir pensando que esta persona está al lado, porque escuchás ruidos y pensás lo peor y es algo con lo que no se puede convivir.

Tengo tres hijos que constantemente están en el playón, y son muchos los niños que juegan acá», advirtió.

Por otro lado, Celia, dueña de la perra violada, expuso su malestar porque «somos re pocos los vecinos que estamos hoy, y somos un barrio muy grande, pedimos que se sumen. Hay un montón de nenes que vienen a jugar al playón y hay madres que ni se acercan. Si esto ha hecho con animales va a pasar sin dudas con los niños», expresó. «No hay que quedarse callados, este hombre no puede vivir acá, menos enfrente al playón», explicó.

«Lamentable»

Por su parte, la presidente de la Unión Vecinal del barrio, Eva González se acercó a la manifestación lamentando la situación por la que tienen que pasar los vecinos.

«Estoy acompañando a los vecinos, es muy lamentable que el barrio sea protagonista con esta desgracia que afecta a nuestras mascotas y a los niños del barrio», indicó. Contó que durante la noche del miércoles se reunió con el Comisario a cargo de la Seccional Cuarta quien le adelantó que el hombre denunciado no puede estar en prisión por su edad. «No podemos estar seguros; desde Salud Mental no han actuado con el hombre, dejándolo volver a su vivienda luego de ser denunciado. Esta vez fue con mascotas, qué debemos esperar para que suceda algo aún más grave con un niño», dijo González e insistió en que «es lamentable ser protagonistas de una cosa así. Los vecinos tenemos que estar todos juntos y que sepan los vecinos a quien tenemos en el barrio. Es un vecino que siempre está en el playón, rodeado de niños y con perros alrededor, esperamos que la Justicia actúe rápidamente».