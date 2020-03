Coronavirus: Santa Cruz activó protocolo de salud en escuelas

Facebook Twitter

Con fecha 9 de marzo, desde el Consejo Provincial de Educación se resolvió «adherir» a la resolución 2020-082-APN-ME de fecha 6 de marzo de 2020, emanada del Ministerio de Educación de la Nación, que recomienda las medidas preventivas de la situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19).

Esta resolución recomienda la adopción de medidas preventivas para el Coronavirus en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del país, sean estos de gestión estatal o privada, de educación obligatoria o de educación superior.

«La presente y expuesta situación epidemiológica plantea la conveniencia de proponer y adoptar medidas excepcionales de carácter preventivo en todos los ámbitos educativos, asegurando a la vez el normal desarrollo de las actividades, de acuerdo con los protocolos de salud vigentes», se indica en la resolución nacional.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones que se establecen dentro del protocolo:

– Desarrollar las actividades escolares y académicas según los calendarios establecidos.

– Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: lavado de manos frecuente con agua y jabón; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue-codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados; ventilar los ambientes; y limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

– Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir al establecimiento educativo.

– En caso de estudiantes o personal de los establecimientos que regresen de viaje desde áreas con circulación y transmisión de coronavirus, a la fecha de los siguientes países: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania – y los que indicare el Ministerio de Salud -, aunque no presenten síntomas, se sugiere que permanezcan en el domicilio sin concurrencia y evitar el contacto social por 14 días.

Características

Cada escuela impondrá su manera de adherir a las medidas preventivas de salud. Muchos directivos apuntaron a charlas, envío de notas con las recomendaciones básicas para prevenir contagios de enfermedades respiratorias y la insistencia más importante que es el «lavado de manos».

Muchos han sido más creativos para la adquisición de hábitos en alumnos y docentes, como un colegio de El Calafate, donde además de las medidas generales de prevención le han sumado el no darse besos, no compartir mates ni vasos de agua, medidas estas en las que muchos especialistas no están de acuerdo.