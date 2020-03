Desde el Hospital Zonal aseguraron que no se registró ningún caso posible ni sospechoso de coronavirus

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Desde el Ministerio de Salud, aclararon que «no se activó el protocolo de actuación en el marco de la situación epidemiológica actual Coronavirus (COVID – 19)».

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, a través del Hospital Zonal de Caleta Olivia, emitió un comunicado en el que desmintió las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas sobre un posible caso de coronavirus en la ciudad.

«El Ministerio de Salud y Ambiente a través del Hospital Zonal de Caleta Olivia comunica a la población que hasta el momento no se registró ningún caso posible ni sospechoso de coronavirus en la localidad de Caleta Olivia. Por ende, no se activó el protocolo de actuación en el marco de la situación epidemiológica actual Coronavirus (COVID – 19)», dice el comunicado emitido ayer.

De todos modos, el comunicado no aclara que, como informó La Prensa de Santa Cruz, habría un caso de aislamiento de un médico que en el mes de febrero llegó a Caleta Olivia de sus vacaciones, proveniente de Europa.

El profesional, no presentó síntomas de COVID-19, aunque por prevención permanece catorce días aislado, como indica el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación.