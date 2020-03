Taller de Stand Up para avanzados y principiantes en el Centro Cultural

Facebook Twitter

Caleta Olivia

A partir de las 20 horas en el Centro Cultural, Paula Solari retomará el taller de Stand Up para adultos y mañana a las 19, inicia para el nivel inicial.

Paula Solari, es docente de Stand Up Comedy, actriz, comediante y conductora de televisión, docente de teatro y titeres y le dijo a La Prensa de Santa Cruz que luego de las actividades de hoy y mañana a desarrollarse en la planta baja del Centro Cultural, realizara una nuestra el viernes y sábado en Candy Bar de Mechenien a las 23 horas.

«Esta noche vamos a dar continuidad con el grupo de avanzados a lo aprendido en octubre del año pasado», dijo Solari y sostuvo que «será una continuidad con los más de veinte alumnos que empezaron a formarse en esta primera instancia, que es el nivel inicial que arranca este martes».

¿Qué es Stand-up? «Es humor de identificación, es una persona arriba de un escenario contando situaciones de la vida cotidiana en primera persona. Hay todo un mito que para hacer stand-up necesitas ser histriónico, extrovertido y la realidad es que no, cualquiera puede hacer reír, solamente hay que entender desde donde. Entendiendo también que el humor es tragedia más tiempo y siempre nos reímos de las desgracias ajenas, entonces cuando las contamos en primera persona resulta la identificación porque el otro dice ‘a mi también me pasa lo mismo'», manifestó Paula Solari.

Consideró además que «»la técnica del stand-up tiene muchísimas técnicas como la oratoria, teatro, desde la base del teatro, es un acontecimiento teatral dentro de lo que es el monologo humorístico, sirve para vencer la timidez, para lo que tiene que ver con el hablar frente a una audiencia, hablar con el otro».

Los interesados en participar pueden contactarse con Paula Solari por la red social facebook, en instagram @solaripaula, o Mechenien. O al celular 341 5773737.

El costo es de 1500 pesos, pueden participar mayores de 18 años (o menores de 16 y 17 años con autorización de los padres).