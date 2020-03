Plan Procrear: comenzaron los sorteos de asignación de viviendas

Facebook Twitter

Buenos Aires

Se realiza en once provincias. En Santa Cruz, los sorteos comenzaron en Río Gallegos.

El Gobierno Nacional comenzó a asignar 11.000 viviendas del Plan Procrear que no fueron entregadas por la gestión anterior luego de hacer un relevamiento plasmado en un informe al que accedió Télam.

Según se informó oficialmente, ya comenzaron los sorteos de asignación de viviendas en San Luis, Bariloche, Rawson, Río Gallegos, Ushuaia, Viedma, Zapala, Morrison y Viamonte (Córdoba), Posadas, Rafaela, Resistencia y San Martín (Mendoza), entre otras ciudades, en un plan que continuará con cientos de localidades en todo el país.

Las fuentes consultadas explicaron que ya arrancó un plan para ir entregando paulatinamente estas viviendas: en algunos casos se trata de personas que ya tenían las adjudicaciones hechas y en otros hay que llevar adelante los sorteos de asignación, que se están realizando desde los primeros días de marzo.

Asimismo, indicaron que «durante la gestión anterior, al no entregar estas 11.000 viviendas, el Banco Hipotecario se vio obligado a realizar licitaciones para que empresas privadas custodien esos predios para evitar intrusiones, con un costo adicional de 1.200 millones de pesos».

Este panorama está plasmado en un informe del estado de situación de las viviendas de Procrear en el que se consignó que «desde 2012 a 2015 se otorgaron 196.000 créditos para la construcción de viviendas y Desarrollos Urbanísticos, y en la siguiente gestión, entre 2016 y 2019, solamente 11.521».

A partir de 2016 y por cuatro años solo se puso en marcha el 10 por ciento de la capacidad del Estado para afrontar problemas de vivienda, lo que en el informe se planteó como un «proceso de desguace de las capacidades y programas estatales». (Vía País)