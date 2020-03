Habría un caso de sospecha de coronavirus en Caleta Olivia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Este lunes, el director del Hospital de Puerto Santa Cruz, el doctor Leonardo Riera, emitió un comunicado de prensa donde expresó que «la dirección del Hospital «Dr. Eduardo Canosa» dependiente del Ministerio de Salud pone en conocimiento a toda la comunidad que se activó el protocolo de prevención correspondiente, según normas nacionales, por un posible caso de coronavirus en Puerto Santa Cruz».

Según se informó a La Prensa de Santa Cruz, se trata de un «aislamiento» efectuado a un hombre mayor de edad (cuya identidad no trascendió) que viajó a Australia junto a su grupo familiar hace quince días y presentó síntomas del virus.

El hombre tiene 52 años de edad y pasó sus vacaciones en Australia y tras regresar a la localidad comenzó a tener síntomas del virus y actualmente se encuentra en cuarentena junto al grupo familiar que lo acompañó a su viaje al exterior.

El protocolo comenzó a activarse este lunes, luego que el hombre comenzó a sentirse mal y por ese motivo se dispuso el protocolo que fue remitido desde el Ministerio de Salud de la Nación.

En Caleta Olivia, y aunque no fue confirmado oficialmente por las autoridades hospitalarias, en los últimos días ocurrió un caso similar.

Se trata de un médico que arribó de Europa en los últimos días de febrero y donde deberá esperar catorce días de manera aislada, según indica el protocolo, teniendo en cuenta que vacacionó en países que han registrado casos del COVID-19.

Asimismo, las fuentes consultadas no confirmaron que el médico haya tenido los síntomas del coronavirus, aunque se determinó activar el protocolo y que el profesional se encuentre en cuarentena.

De todos modos, desde el Servicio de Docencia del Hospital Zonal «Padre Pedro Tardivo» se estudia la posibilidad de implementar un protocolo para ser distribuidos en las escuelas de la ciudad y se confirmó que se dispuso de un consultorio en el Zonal ante «posibles casos» de COVID-19.

En la patagonia

En tanto, este lunes también se confirmaron 5 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Se trata de residentes de CABA, San Luis, Chaco (2) y Rio Negro.

Todos tienen antecedentes de viaje a Europa (España, Italia). Son 4 mujeres y un varón de 31, 34, 74,43 y 51 años de edad. Hasta la fecha se confirmaron 17 casos, con un paciente fallecido. Aún no se registran casos sin antecedentes de viaje.

A los doce casos confirmados de coronavirus hasta este domingo en Argentina se sumaron este lunes cinco nuevos casos, uno de ellos el primero en la región Patagónica.

Se trata de una mujer de 31 años que reside en Viedma, provincia de Río Negro, que tras regresar desde España el 20 de febrero, presentó en los últimos días fiebre, cefalea, mialgias y odinofagia, por lo que el 5 de marzo realizó una consulta médica al Hospital Artímides Zatt, de Viedma, y fue internada al día siguiente.

Tras su regreso al país, pasó dos días en Buenos Aires y los restantes en la localidad de Viedma hasta su internación.