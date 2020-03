Soloaga participó del Congreso Nacional Justicialista en el micro estadio de Ferro

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Junto a otros dirigentes de Santa Cruz, el jefe comunal y presidente del PJ de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, participó el jueves en Buenos Aires del primer Congreso Nacional Justicialista de 2020 que se desarrolló en el micro estadio de Ferro.

El encuentro, del cual tomaron parte prominentes dirigentes políticos y gremiales de todo el país, muchos de los cuales hoy ejercen funciones institucionales que llegan al rango ministerial, fue el punto de inicio del proceso de renovación de autoridades partidarias que se concretará el 3 de mayo, pero además hubo un fuerte respaldo al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

«Fue una cabal muestra de un peronismo unido» expresó Soloaga al sintetizar el espíritu partidario que reflejó el Congreso, destacando además que Argentina ha comenzado la levantarse con el esfuerzo y coraje de su gente.

En ese contexto resaltó que el peronismo está cumpliendo con su mandato histórico, cual es el de ser «la locomotora social que moviliza a la mayoría sumergida y aplastada por los cipayos, oligarcas y filibusteros».

Peronismo

Luego, a modo de metáfora, resaltó que en estos tiempos «necesitamos un peronismo que concentre la riqueza de las rebeldías acumuladas para la revolución romántica inconclusa» y que sea «fiel intérprete de una trascendente escala de valores en el cual primero está la Patria y por encima de ella sólo Dios. Solo así la Argentina se levantará y será lo que deba ser o no será nada»

Por otra parte, vale señalar que en Congreso del PJ no solo cumplió con el paso legal de conformar la Junta Electoral y propició la conformación de una lista de unidad, sino que además avaló por unanimidad la postura del Presidente de la Nación de que los recursos para pagar deuda externa no serán a costa del hambre del pueblo.

«El Partido Justicialista comparte la postura del presidente de todos, Alberto Fernández, cuando afirma que los recursos para pagar la deuda no serán producto del hambre y la destrucción de los sueños de las familias argentinas», señaló el texto aprobado por unanimidad de los presentes, entre los que se destacaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro.