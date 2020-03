Paro Internacional de Mujeres: La UTN se adhiere

Facebook Twitter

Río Gallegos

La Facultad Regional Santa Cruz aprobó por Resolución del Decano Sebastián Puig, adherirse al paro internacional de Mujeres del 9 de Marzo bajo el lema #NosotrasMovemosElMundo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, esta iniciativa, pretende demostrar el peso económico de las mujeres en todos los ámbitos, aun aquellos espacios de cuidado no pagos.

Por su parte el Decano, agregó que la Facultad seguirá participando activamente de la lucha por la igualdad de género, de las luchas por las conquistas de más derechos, y del acceso permanente no solo a la educación pública, sino a todos los espacios donde se ven mermados.

En tanto, agregó que «la Comunidad educativa de la UTN FRSC tiene un 36% de mujeres en promedio. El acceso a la educación, al ámbito laboral con igual remuneración, entre otros, son temas que siguen resonando en nuestra sociedad. La igualdad se construye todos los días y nosotros nos estamos deconstruyendo», sostenía Puig.

Además, confirma que es importante y necesario profundizar en todos los espacios de participación la lucha contra toda forma de explotación y violencia de género. Igualmente, cada día más, la visibilización por la igualdad de género sea una política de esta casa de estudios, y tal como en la resolución de Consejo Directivo 53/18 donde se sostenía que «Todo el mundo se manifiesta en esta fecha contra la violencia de género y los femicidios, entre otras consignas: físicas, social, económica laboral, sexual, cultural y política».

De la misma manera, el Consejo Directivo establece algunos lineamientos que serán «acabar con la violencia femicidios y los travesticidios; el pedido de justicia para resolver estos crímenes y la importancia de la triple consigna. Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar, Aborto Legal para no Morir».

Rol

Es importante destacar que la Resolución confirma que, bajo esta consigna, desde hace varios años el colectivo feminista mundial, de manera transversal a todos los espacios busca visibilizar de manera concreta el rol de la mujer en la sociedad y en particular este año, el peso económico del más del 52% de la población que sufre discriminación económica, sexual, femicidios, y desigualdades en todos los ámbitos de la vida.