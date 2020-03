Rodrigo Britez: «Los trabajadores esperan un mayor esfuerzo por parte del gobierno provincial»

Facebook Twitter

Pico Truncado

Luego de conocerse la propuesta de aumento ofrecida por el gobierno provincial en la paritaria central, el Secretario General de ATE Pico Truncado reclamó un incremento salarial razonable para los trabajadores, teniendo en cuenta la constante pérdida de valor de los haberes en la Administración Pública Central.

«Los últimos años se vivieron tiempos muy difíciles, y los trabajadores estatales fueron los principales perjudicados, con incrementos salariales muy por debajo de los índices de inflación» señaló el Secretario General de ATE Pico Truncado.

«La gobernadora propuso que esto iba a cambiar si volvía a ser elegida, pero hasta ahora no vemos que eso esté pasando. Si el compromiso era con los más postergados, hoy es el momento de cumplirlo, porque recomponer los ingresos en la administración pública central hace tiempo dejó de ser una política de estado» añadió Britez.

«El último año, el INDEC informó que a nivel nacional una familia necesita más de 40.000 pesos para no estar debajo de la línea de pobreza, y en Santa Cruz es mucho peor. En esta provincia, la canasta básica ronda los 60.000 pesos, y un trabajador ingresante apenas supera los 20. Estamos cansados de que los trabajadores estatales no puedan llegar a fin de mes» puntualizó.

«Y la propia Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos hizo públicos los números, demostrando que se cuenta con los fondos necesarios para afrontar una recomposición salarial digna. Los trabajadores esperan un mayor esfuerzo por parte del gobierno provincial» señaló Britez.

En Pico Truncado, de manera similar a las demás localidades de la provincia, se llevarán a cabo asambleas para compartir con los trabajadores provinciales los pormenores de la propuesta, y debatir los pasos a seguir en el marco de la mesa de negociación salarial.

La convocatoria está estipulada para las 18 horas del jueves, en la sede ubicada en Pellegrini 626.