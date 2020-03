El paro docente en Caleta Olivia tuvo un 75% de acatamiento

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El paro provincial docente tuvo un «alto acatamiento», señalaron ayer dirigentes gremiales de ADOSAC filial Caleta Olivia, en el primer día de medida de fuerza de las 48 horas decretada en el Congreso Provincial realizado el fin de semana.

Según informaron desde el gremio, el paro tuvo un acatamiento de un 75 por ciento y en los establecimientos educativos de la ciudad en todos sus niveles, solamente se desarrollaron acto de inicio de ciclo lectivo. En algunas escuelas, unos pocos grados se presentaron teniendo en cuenta que la mayoría de los docentes habían anticipado su adhesión a la medida de fuerza.

En Caleta Olivia, los docentes se convocaron en horas de la mañana en las escuelas y posteriormente se dirigieron a la plazoleta en la Escuela 69 donde realizaron una radio abierta.

En tanto por la tarde, la filial local convocó a un centenar de docentes en la asamblea general extraordinaria donde analizaron la notificación de la conciliación obligatoria y el mandato que llevarán al Congreso provincial a realizarse este martes en Río Gallegos.

Cormack

«La denuncia de hackeo es tragicómica y bizarra», manifestó el secretario general de ADOSAC, en el marco de movilización de los docentes provinciales, en referencia la denunica del Gobierno provincial luego de que se revelarán conversaciones entre integrantes del CPE llamando a ir contra el paro, informó el diario Nuevo Día desde la capital provincial.

El secretario general de ADOSAC tomó la palabra en el inicio de la marcha de este lunes desde las 11.30 se convocó frente al edificio del Consejo Provincial de Educación en la primer jornada de paro y movilización del sector en lo que debería haber sido el inicio del ciclo lectivo 2020.

Las clases no iniciaron con normalidad, una vez más en Santa Cruz, y es que en el congreso provincial llevado a cabo en Puerto San Julián, los trabajadores docentes lo decidieron así y es por ello que hoy, además de la medida de fuerza, se realizó una marcha que tuvo como orador al secretario general de la entidad gremial, Pedro Cormack,

Quien en un breve pero contundente discurso, volvió a cargar las responsabilidades del no inicio de clases en el gobierno provincial. En primer lugar, Cormack apuntó a las cúpulas dirigenciales de nivel nacional a quienes señaló por ser abiertamente acompañantes del oficialismo.

«Ha habido connivencia y complicidad por parte de las conducciones burocráticas de CTERA y otras centrales sindicales que no representan a los trabajadores, sino que representan a sus propios bolsillos y a las patronales, es decir, son parte del gobierno como Baradell que dijo que aunque no hubiera oferta las clases iban a empezar porque hay que apoyar a Axel y a Alberto » manifestó el referente docente.

También resaltó la importancia de la medida de fuerza y las formas en las que ésta se determina en el congreso provincial al decir: «Nosotros tenemos la legitimidad de cada uno de los trabajadores de la provincia, no somos parte de ningún partido político y cuando vamos a la paritaria no tomamos café con la patronal, somos representantes de trabajadores docentes que dejan muchísimo todos los días frente a los alumnos, pero también cuando tomamos definiciones como la de hoy, porque sabemos que desde el Consejo Provincial de Educación, tienen como único objetivo, tratar de paralizar a través del miedo, porque son autoritarios y por eso utilizan mecanismos extorsivos, tratando de amenazar a los trabajadores.