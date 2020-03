El mausoleo de Néstor Kirchner: sigue cerrado, está en mal estado y lo vigilan fuerzas de seguridad

Facebook Twitter

Buenos Aires

Lo cerraron al público y solo lo pueden visitar la familia o personas autorizadas por ellos. Alicia Kirchner lo declaró patrimonio histórico y ahora los costos de mantenimiento los paga la Provincia de Santa Cruz y no la ex presidenta.

Una de las últimas charlas que cara a cara que tuvieron fue en la Quinta de Olivos. Lázaro Báez le preguntó a Cristina Kirchner cómo iban a hacer en adelante con el Mausoleo que había construido para su amigo, Néstor Kirchner.

El empresario K ya no quería administrar, cuidar, ni velar más por la construcción donde descansaban los restos del ex presidente y que se había inaugurado el 27 de octubre de 2011, en el primer aniversario del fallecimiento de Kirchner.

Báez le quería entregar la llave a la ex presidenta para entregarle la responsabilidad a la familia Kirchner.

Pasaron cuatro años desde aquel encuentro, meses después Báez quedaría detenido ya bajo la gestión de Mauricio Macri. Desde entonces, aquel edificio de 15 metros de alto, nunca más abrió sus puertas al público. Las inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento externa, es notoria.

La tranquilidad de un sábado se impone en Río Gallegos. Sin embargo es uno de los días de mayor concurrencia en el cementerio local que como toda ciudad que se expandió sin ninguna planificación urbana, quedó ubicado en una zona de colegios y universidades.

En ese predio signado por tumbas modestas, nichos pocos llamativos, sobresale aquel edificio de pórfido patagónico de 13 metros de largo y 15 de ancho.

Responsable

Báez fue el responsable de construir el Mausoleo. Lo hizo a través de su empresa Austral Construcciones -investigada por lavado de dinero y facturación apócrifa-.

Se trata de un regalo que él realizó a la familia Kirchner en expresa muestra de la amistad que lo unía al ex presidente. Contó en aquel entonces que para la obra, se había inspirado en la tumba de Napoleón Bonaparte.

Una vez que decidió algunos materiales como el pórfido patagónico, pisos de piedras volcánicas en el interior, avanzó con los detalles de seguridad como vidrios antitumulto y un complejo sistema de seguridad con cámaras HD que se supervisan por internet (algo que hacía la ex presidenta).

El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Sebastián Elizathe que fue citado a declarar en una causa judicial donde se investiga el origen de los fondos que se volcaron para la construcción del lugar donde descansan los restos de Kirchner. Fue justamente, en dicho expediente que estuvo a cargo del juez Sergio Torres que se determinó que su costo fue de más de $ 4,5 millones.

El quiebre en la relación entre la familia Báez y los Kirchner, que se hizo palpable en 2015 y se acentuó tras la salida del poder de Cristina, se trasladó al manejo del mausoleo.

El empresario K retiró su personal en medio de las investigaciones judiciales sobre su holding y la falta de ingreso de fondos por la obra pública.

La crisis se terminó de confirmar cuando Báez envió con su jefe de seguridad la llave del mausoleo a la ex presidenta. Báez tenía 15 personas, todas ellas empleadas de Austral Construcciones, destinadas al mantenimiento de los jardines externos del edificio; otro grupo se formó para la limpieza interna del lugar y también proveyó personal para la seguridad del mausoleo, con custodia durante las 24 horas.

Visitas

Hasta ese entonces, las puertas se abrían los fines de semanas para que la gente pudiera ingresar y recorrer el lugar que cuenta con una escalera circular que a medida que se avanza, en las paredes laterales pueden apreciarse diferentes fotografías de la vida política de Kirchner.

A la zona donde se encuentra el féretro sólo puede acceder la familia y las visitas que la misma autorice. En el centro de aquel edificio casi circular, se encuentra el cajón cubierto de una bandera nacional, un reportaje de Página/12 con declaraciones de Rafael Videla en contra de los Kirchner, unas carpetas con proyectos del gobierno de Cristina Kirchner como la nacionalización de YPF, entre todo ello sobresale una camiseta de Racing, un oso de peluche que dejó Florencia Kirchner, y un pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo.

El lugar es imponente en aquel cementerio. De las rejas cerradas con llave, cuelgan media docena de banderas de agrupaciones, con consignas.

Ninguna quedó exenta al viento y ya no conservan su estructura original. En algunos casos sólo quedaron los precintos con los que se sostuvieron otros regalos.

Sin los cuidados que el personal de Austral Construcciones garantizaba al lugar, algunas marcas del paso del tiempo son visibles.

Sus paredes externas cuentan con manchas en la parte superior y la gran bandera que había elegido Báez, pendía del mástil en una jornada particularmente ventosa. Las puertas bajo la custodia del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) permanecen cerradas y ya los vecinos no pueden ingresar a recorrer el lugar.

La restricción se implementó después de que Báez desistiera de continuar administrando el Mausoleo, sin embargo, la Cámara de diputados de Santa Cruz bajo la gestión de Alicia Kirchner decidió declararlo Patrimonio Histórico, con lo cual el mantenimiento y su resguardo quedan bajo la órbita de la provincia y no de la familia.

Ya nadie visita el lugar por fuera de la familia y las personas que ellos autorizan a ingresar.

Eso requiere de otra logística, apoderados de los Kirchner y allegados son los responsables de acercarse al lugar y abrirlo.

Siempre, todo bajo la custodia del GOE de las fuerzas provinciales. Antes se ingresaba por pocos minutos, sin celular, sin cámaras. Eran las medidas implementadas de seguridad junto con un escáner de metales.

Transcurrieron cuatro años desde la última vez que sus puertas estuvieron abiertas al público en general y la Provincia trabajó en algún momento desde el área del ministerio de Gobierno para ocuparse de la organización para su apertura.

Aún no ocurrió. Pocos meses después de entregar la llave del Mausoleo, Lázaro Báez quedó detenido. (Fuente: Clarín)