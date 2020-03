Pérez Gallart: «El discurso de la Gobernadora fue un listado de excusas y buenas intenciones»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Así lo señaló el diputado Javier Pérez Gallart tras escuchar las palabras de la gobernadora Alicia Kirchner. Desde la banca de Encuentro Ciudadano señaló «la falta de autocrítica y de referencia a los problemas del presente».

«Nunca hemos escuchado en los discursos de la gobernadora Alicia Kirchner ninguna autocrítica. Ni un mínimo de autocrítica», señaló el diputado Javier Pérez Gallart, quien siguió con atención las palabras de la primera mandataria provincial en la apertura de sesiones legislativas en la Cámara de Diputados.

«Esta mañana la gobernadora dijo que hablaría del futuro, pero de lo que no habla la gobernadora es del presente, de las dificultades que atravesamos en el presente quienes vivimos en Santa Cruz», acotó el legislador de Encuentro Ciudadano.

«Por qué decimos que el discurso de la gobernadora fue un listado de excusas y buenas intenciones -explicó el legislador-: buenas intenciones de lo que quieren empezar a hacer ahora pero no hicieron en todos estos años que han gobernado. Y excusas de todo lo que no han hecho hasta ahora», objetó.

La Caja

Por iniciativa de Encuentro Ciudadano, los cuatro legisladores del bloque opositor exhibieron en sus bancas un cartel con la frase «Caja de Servicios Sociales: gobernadora garantice la salud».

Alicia Kirchner hizo referencia a las problemáticas de la obra social provincial en un tramo de su alocución: «Respecto del panorama que detalló de nuestra obra social, la gobernadora describió un cuadro que está absolutamente alejado de lo que viven los afiliados todos los días», cuestionó Pérez Gallart.

Cabe recordar que, hace dos semanas, el diputado presentó junto al Dr. Javier Stoessel una ampliación del pedido de acceso a la información que Stoessel había presentado semanas atrás y que fuera respondido de manera parcial por parte de las autoridades. Además, la semana pasada Pérez Gallart pidió públicamente «acelerar la normalización de nuestra obra social» y reclamó la renuncia del actual interventor.

En su evaluación del discurso, estas fueron otras apreciaciones desde la banca de Encuentro Ciudadano:

Puja Salarial

«La gobernadora volvió a repetir que el mejor salario es el que se puede pagar, expresión que ya ha utilizado en anteriores oportunidades. Nosotros creemos que el mejor salario es el que permite vivir con dignidad; y la provincia tiene ingresos para afrontar mejores salarios que los que está ofreciendo en paritarias», señaló el diputado.

Promesa eterna

«En todos los discursos de apertura de sesiones el oficialismo habla, y la gobernadora lo ha hecho en estos años, de la generación de trabajo privado. Pero al día de la fecha no lo han podido cumplir y es la promesa eterna de todos los años en Santa Cruz», observó.

«También habló en su discurso de poner en valor el cuidado del ambiente con ‘acciones verdes’, cuando en realidad el pasivo ambiental en la provincia es escandaloso», advirtió. En efecto, la cuestión del pasivo ambiental es un tema que será abordado desde la banca de Encuentro Ciudadano en este periodo.