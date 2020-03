Nueva marcha por Joana Georgia por pedido de justicia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Familiares y amigos de Joana Georgia convocan para este lunes 2 de marzo a las 17, a una nueva marcha por pedido de justicia. La misma se llevará a cabo al pie del Monumento al Obrero Petrolero.

La familia busca esclarecer la muerte de la joven de 28 años de edad por «mala praxis» y el objetivo es que estos casos no vuelvan a reiterarse en los hospitales de la provincia.

Joana Georgia de 28 años falleció el 31 de mayo del 2019 y dejó a dos nenas de 11 y 2 años de edad.

La madre de la víctima, Norme Etcheleitner recordó que «por negligencia de profesionales del Hospital de Caleta y particularmente ginecólogos, quienes no supieron atender a mi hija. Todo comenzó cuando me hija se colocó un DIU y el ginecólogo, tras realizar ecografías y otros estudios no se percató que mi hija estaba embarazada de dos semanas», relató la madre.

Posteriormente señaló que Joana Georgia «comenzó a tener mucha fiebre y otros problemas. Fue intervenida quirúrgicamente al realizarle un legrado, aunque los médicos en esa oportunidad tampoco advirtieron que tenía el DIU», señaló y sostuvo que a partir de ese momento «comenzaron innumerables problemas de salud para mi hija que la llevaron a la muerte».

«Desde que estuvo internada, nunca nos dieron respuestas sobre la salud de mi hija. Cuando se descompensó la trasladaron a terapia intensiva. Allí también nos dijeron que tuvo muerte cerebral. En cada parte médico que nos daban, todos diferían», señaló finalmente y añadió que impulsará y encabezará las marchas para lograr esclarecer el hecho al que consideró de «mala praxis».

Finalmente Norme Etchleitner aseveró que no «abandonará» la lucha con marchas y manifestaciones, tanto en Caleta Olivia como en Pico Truncado, hasta que se esclarezca el caso.