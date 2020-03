Nadia Ricci: «Fue un discurso que no dejo nada»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Para la diputada el discurso de Alicia fue parcial e incompleto, no refleja la realidad de Santa Cruz ni estuvo enfocado en los problemas reales de los vecinos: «Alicia hablo como si recién hubiera asumido, sin hacerse cargo ni de los 4 años anteriores ni de los 30 años del Gobierno del Frente para la Victoria», dijo Ricci.

La Diputada Provincial Nadia Ricci se refirió al discurso de la Gobernadora Alicia Kirchner en la apertura de las sesiones de la Legislatura Provincia y dijo que pareció referirse a otra provincia, muy diferente de la que viven y sufren los vecinos de Santa Cruz:

«El discurso estuvo lejos de lo que pasa en nuestra provincia, porque la gobernadora no hizo referencia a muchísimos temas que le duelen y afectan a nuestros vecinos como la violencia de genero que sufren miles de mujeres en toda Santa Cruz. Tampoco se habló de los salarios de los empleados estatales, de los problemas con los docentes, no se dijo una sola palabra sobre aumentos a jubilados, policías ni médicos y no hizo ni una referencia a los problemas laborales de los jóvenes que están desesperanzados porque no encuentran trabajo ni oportunidades.»

Problemas

Para Ricci el discurso fue totalmente centrado en cuestiones administrativas que están muy lejos de los vecinos y los problemas reales de Santa Cruz: «Hablan de modernizar y de reformas en el sistemas judicial, pero no dicen nada de los salarios y el ajuste que aplicaron a los trabajadores. Tampoco dijo nada la gobernadora de crear trabajo y oportunidades, ni explicó cual es el modelo que va a generar desarrollo en nuestras ciudades. Lamentablemente fue más de lo mismo.»

Ricci remarcó que en el discurso oficial faltó autocrítica y sobraron anuncios y promesas que ya habían sido realizadas: «No escuchamos ni una sola autocrítica de las enormes falencias que tiene el Gobierno Provincial, por lo que vemos que hay una marcada falta de humildad; pero en cambio sobraron referencias, promesas y anuncios que ya habían sido realizados, como las obras para el interconectado a Perito Moreno y Los Antiguos, que se anunciaron varias veces y no se concretaron. También se hablo de modernizar el Estado cuando no se cumplen las normas de acceso a la información publica ni se transparentan las cuentas ni números de la administración.»

Cuentas

La diputada también criticó que se hayan realizado referencias a la conformación de mesas de articulación de políticas publicas y se hable de dialogo para generar estas políticas, que en realidad deberían haberse ya conocido, debatido he implementado: «En el discurso se hablo mucho a futuro y se enumeraron cuestiones sin tener en cuenta que muchas de estas deberían ya estar siendo aplicadas. Alicia nos hablo como si recién llegara al cargo.»

«La gobernadora dijo que equilibraron las cuentas y que tenemos un deficit 0 pero nosotros vemos otra realidad, con enormes déficits en salud y en educación; y con trabajadores que no llegan a fin de mes; vemos una obra social que no funciona y tiene enormes problemas; vemos que la economía provincial no tiene impulso. El nivel salarial del estado arrastra al comercio, a las Pymes y a las industrias a la quiebra. Tampoco habló la gobernadora del estado de las escuelas que es lamentable ni de los hospitales, donde faltan insumos y profesionales», indicó Ricci.

Responsabilidades

La diputada provincial destacó que el discurso de Alicia Kirchner busco deslindar responsabilidades culpar a otros de lo que no puede cambiar y hablar de una supuesta «solidaridad» que debemos tener los santacruceños para comprender y soportar las carencias que sufrimos en la provincia.

«No hubo autocríticas ni replanteo de las políticas. Lamentablemente no escuchamos propuestas ni soluciones», remarcó la diputada radical.

Para Ricci el discurso de la gobernadora dejo un sabor a poco: «Creo que fue un discurso lleno de lugares comunes pero un mensaje claro. Sentí que fue un mensaje vacío. No hubo anuncios ni se presentaron políticas o medidas para los temas reales que afectan a todos los santacruceños. Faltaron muchas definiciones sobre educación, seguridad y salud, y solo hubo espacio para slogans y frases de coacción.»

«Lamentablemente la Gobernadora no habló del estado de las escuelas, de la falta de trabajo, ni de los problemas reales de Santa Cruz, hablo de reformas administrativas pero no de cosas que le importen a los ciudadanos.»

Educación

Ricci remarcó que hubo grandes falencias y contradicciones a la hora de hablar de educación, donde no solo no se anunciaron cambios en las políticas educativas ni inversiones para mejorar ni crear escuelas, ni se hablo de los salarios docentes.

«La Gobernadora habló de diálogo, trabajo conjunto y solidaridad, pero todo eso se cae y se desnuda la mentira cuando sin diálogo y de prepo dictaron de urgencia una conciliación obligatoria para frenar los reclamos salariales docentes, que llevan meses sin una paritaria real.»

Recursos públicos

La diputada también cuestionó que cuando se hablo la economía provincial no se hiciera un reconocimiento a las políticas federales aplicadas por el Gobierno Nacional encabezado por Mauricio Macri que permitieron incrementar la coparticipación y mejorar la distribución federal de recursos.

Esto aumentó los ingresos provinciales y permitió a Santa Cruz dejar atrás el rojo fiscal. «Santa Cruz incremento sus ingresos de forma sostenida no solo en cuanto a coparticipación federal de impuestos sino también porque se realizaron envíos de partidas para educación y salud y todo eso contribuyo a mejorar la economía provincial y bajar el deficit fiscal. Ademas el Gobierno Nacional refinanció las deudas que la provincia tenia con el Estado Nacional. Ese tipo de reconocimientos y datos oficiales no estuvieron en el discurso en la legislatura.»