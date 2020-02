Habló el padre del menor detenido: «No le enseñé a lastimar; si lo hizo, que pague»

Facebook Twitter

Puerto Deseado

María, la mujer abusada sexualmente en una playa de la localidad de Puerto Deseado (Santa Cruz) el jueves pasado, identificó este lunes en una rueda de reconocimiento a un adolescente de 16 años como a una de las personas que la atacaron y que asesinaron a su hijo Santino de 4 años.

En las últimas horas, habló con los medios locales el padre del adolescente detenido. «Yo a mi hijo no le enseñé a robar ni a lastimar a la gente. Si lo hizo, que la pague», sentenció Julio.

El hombre contó que cuando se enteró de lo ocurrido estaba trabajando: «Yo estaba en la mina y pedí bajar». Y contó además los ataques que sufre su familia desde que trascendió la noticia.

«Quiero que nos dejen de amenazar a mi hijo, a mi señora, a mi nieto. No soy una mala persona», expresó en diálogo con FM Dimensión, y enfatizó en que quiso «dar la cara» porque quiere «vivir tranquilo».

«Trabajo y soy honesto, no quiero vivir con la cabeza gacha por lo que hizo, si así fue», concluyó.

La mujer reconoció al joven de 16 años como uno de los que la atacaron, pero luego tuvo que ser trasladada en ambulancia nuevamente al hospital local porque no se sentía bien.

El otro detenido, que fue denunciado por su propia hermana, es Omar Alvarado, de 33 años.

El hombre había sido detenido y luego liberado en una polémica decisión adoptada por el juez Oldemar Villa, quien había adoptado similar decisión cuando Alvarado fue llevado a su juzgado hace pocos meses por golpear a su sobrino menor de edad.