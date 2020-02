Guenchenen: «Trabajo tarda un año en dar respuestas, y petroleros podría iniciar un paro contra AESA

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Así lo anunció el Secretario Adjunto Rafael Guenchenen. Los reclamos datan del 2018, pero la autoridad laboral todavía no se expidió respecto a un perjuicio económico que afecta a casi 70 operarios. «Hay una burocracia que maneja tiempos muy diferentes a los que necesitan los trabajadores».

Desde el Sindicato petrolero, anunciaron en las últimas horas de que podría iniciarse una medida de fuerza contra la empresa AESA, debido a distintos reclamos que se vienen realizando desde finales del 2018, cuya resolución se estaría frenando por la «indefinición» del Ministerio de Trabajo provincial, a través de una «interminable» instancia de laudo arbitral.

«No puede ser que hayamos realizado las presentaciones en el 2018, estamos en el 2020, y todavía nos tengan a las vueltas» manifestó el Secretario Adjunto del Sindicato petrolero, Rafael Guenchenen.

«Que los papeles están en Caleta Olivia, que están en Río Gallegos, que así funcionan los plazos administrativos. La burocracia maneja tiempos muy diferentes a los del pueblo» sentenció el dirigente, en relación a la cartera laboral, a cargo de Teodoro «Lalo» Camino.

«Creemos en el diálogo, creemos en la paz social, pero esto no da para más. No vamos a permitir que jueguen con los trabajadores» añadió, tras participar de distintas asambleas con operarios de esta empresa.

El reclamo remite a la falta de cumplimiento de compensadores sobre tres conceptos convencionales: diferenciales de turno, categoría y disponibilidad; y afectan a casi 70 trabajadores. Pero además, se espera resolución a otros reclamos como categorías, reubicación de trabajadores e infraestructura de transporte.

Pero también, hubo quejas respecto al mal estado de los caminos en las regiones de SINOPEC e YPF, que se encontrarían en situación intransitable.

Según trascendió, si no hay respuestas en las próximas horas, podría iniciarse una medida de fuerza.