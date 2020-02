Duro descargo tras la muerte de su madre por mala praxis

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Ella era mi mamá, mi todo, me la arrebataron me la sacaron de mi vida, quede sola y triste, pienso en ella todos los días, porqué hacen esto!, basta de mala praxis, basta de malas diligencias, basta que no quede impune esto», escribió la hija de Joana Georgias tras el duro momento que le toca vivir.

Joana Georgias de 28 años falleció el 31 de mayo del 2019, tras ser intervenida quirúrgicamente al realizarle un legrado; aunque los médicos en esa oportunidad tampoco advirtieron que tenía el DIU, desde allí comenzaron innumerables problemas de salud que la llevaron a la muerte

En los últimos días la madre de Joana, dio a conocer una carta que escribió la menor y en la cual relata además que «el médico no puede andar en la calle, matando a mas mujeres sin saber como atenderlas. Basta por favor!, mi mama estaba embarazada con un diu puesto».

Carta

«Ella se había ido a vivir a Las Heras, y yo y mi hermana nos quedamos con mi abuela, hasta que mi mama se organice allá. A los días mi mama empezó con fiebre y esperó salir del trabajo para ir al hospital de Las Heras. Su amiga le dijo que no porque no atendían bien. Mi mama se vino hasta Pico Truncado sola, manejando, y llegó como a las 10 o 11. Estaba temblando de fiebre en la cama. La llevamos en el auto a Caleta Olivia. Llegamos a Caleta y la llevamos al Hospital», indica la menor.

Agrega que «la atendieron y le hicieron una ecografía y unos análisis, después de eso la llevaron a maternidad. Le dijeron que le tenían que hacer un legrado urgente, cuando se realiza el legrado, mi mamá no despertó mas. Mi abuela va y le pregunta al doctor De las Heras ese era su apellido, mi abuela va y le dice doctor usted le sacó el diu a mi hija, y el doctor dice con los ojos abiertos y sorprendido yo nunca vi un diu».

«Los voy a buscar en los restos, en ese instante mi mamá comienza en gravedad con vómitos y mucha fiebre. Ingresa nuevamente a maternidad y a una cirugía de nuevo. Ahí entra en coma y a terapia intensiva, vuelve a las horas a otra cirugía que duro como 5 horas. Entraron millones de médicos. Nunca salía mi mamita, cuando sale mi mama no volvió abrir sus ojos. Cuando vi a mi mamita no era mi Mamá, estaba cambiada no era ella, totalmente hinchada irreconocible», relató.

Sostiene además que «después eso nos mintieron en todos los partes médicos. Siempre nosotros con la esperanza de que todo salga bien cuando nunca fue así. La doctora Yanse de Caleta era pediatra, nos dijo en el último parte del día viernes que mi mama había mejorado y se estaba recuperando y que iba a estar con nosotras en casa nuevamente fue el día mas triste de mi vida. Nos vuelven a mentir, mi abuela entra a ver a mi mamá cuando la habla le pide que vuelva que piense en mi y en mi hermanita. Mi mamá movió sus manos. Creería que fallece mi mamá en ese momento. A las horas de haber escuchado el parte de la señora fue una felicidad inmensa, nos fuimos a la casa de mi abuela, a las 2 o 3 horas llaman a mi abuela diciéndole que se presente con su papá para decirle que entró en muerte cerebral. Mi mamá ya estaba desconectada, ahí me quitaron lo más grande de mi vida, a mi fiel compañera, destruyeron una gran familia, me dejaron a Mi y a mi hermanita sin mama».

Escribió también que «solamente quiero que sepan, cuanta falta nos va hacer mi mamá de hoy en adelante. Sólo pido justicia y le pido a Dios que le de fuerza a mi abuela que hoy está conmigo y a un gran hombre que lo quiero y lo amo Fabian. Y que mi mamá donde esté la recordaré siempre, solamente quiero compartan que sepan lo que le hicieron a mi mama, difundan por todo lados por favor, se los agradezco», solicita finalmente la niña.