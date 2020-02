Policías y Gendarmes controlan ruta para evitar «piquetes»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Efectivos de la División Cuarta de Policía y de la Sección Pico Truncado del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional iniciaron este viernes un control vehicular en el acceso norte de la ciudad, sobre la ruta nacional 3.

Según se informó a La Prensa de Santa Cruz las tareas fueron coordinadas para evitar un nuevo corte de ruta y permitir la libre circulación vehicular.

En el operativo también se contó con la coordinación de la fiscalía del Juzgado Federal Caleta Olivia.

El jueves, trabajadores de la Fundación Santa Cruz Sustentable realizaron un «piquete» en el acceso norte que se prolongo durante casi toda la jornada del día, generando un caos vehicular y malestar de automovilistas y pasajeros de transporte de media y larga distancia.

Los trabajadores exigen los pagos de salarios adeudados, entre otros reclamos.

Los manifestantes cargaron contra el vicegobernador Eugenio Quiroga y lo acusaron de «esconderse y mentir permanentemente. El vicegobernador es de Caleta y se esconce en el puerto para que no lo puede ver nadie. Nunca nos responde y nos habían prometido que atenderían nuestros reclamos. Pero estamos cada vez peor», recalcaron el miércoles voceros de los manifestantes.

En cuanto a la situación de los trabajadores de la fundación explicó que «la mayoría no tienen ni sector ni puestos para trabajar. Solo unas 20 personas que están en entes provinciales, el resto no tenemos puestos. Por eso para solucionar esto queremos que nos pasen a la provincia y que se termine todo», sentenciaron.

«Pedimos pasar a la provincia, pero están entrando todos por acomodo amigos de políticos. Si van a vaciar la fundación que es lo que ya hicieron, entonces que nos pasen a la provincia, hay puestos de laburo genuino en la provincia y no nos lo dan», enfatizaron.