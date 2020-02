Fundación Santa Cruz Sustentable corto acceso norte: Reclaman que los pasen a la provincia

Facebook Twitter

“No tenemos respuestas, ni de la provincia, ni de municipio”, dijo Constancio para justificar la medida de corte del acceso norte a Caleta Olivia.

“Cada vez nos violentan mas y nos queda otra salida que venir a la ruta”, insistió la vocera de los trabajadores de Fundación Santa Cruz Sustentable.

Con relación al reclamo marcó que: “Hace una semana que estamos en el Ministerio de Trabajo y no nos atiende. No tenemos para llevar de comer a nuestros hijos y nadie se hace cargo de nosotros”, denunció.

Vale mencionar que el piquete se inició pasadas las 12. 30 horas y aun no había definiciones sobre el levantamiento de la medida.

Por otra parte, la Dirección de Transito municipal realizó un operativo para evitar que se produzcan atascamientos de transito en la zona de la rotonda derivadora al cementerio, frente a Termap.

Los manifestantes cargaron contra el vicegobernador Eugenio Quiroga y lo acusaron de “esconderse y mentir permanentemente. El vicegobernador es de Caleta y se esconce en el puerto para que no lo puede ver nadie. Nunca nos responde y nos habían prometido que atenderían nuestros reclamos. Pero estamos cada vez peor”, recalcó.

En cuanto a la situación de los trabajadores de la fundación explicó que “la mayoría no tienen ni sector ni puestos para trabajar. Solo unas 20 personas que están en entres provinciales, el resto no tenemos puestos. Por eso para solucionar esto queremos que nos pasen a la provincia y que se termine todo”, sentenció.

“Pedimos pasar a la provincia, pero están entrando todos por acomodo amigos de políticos. Si van a vaciar la fundación que es lo que ya hicieron, entonces que nos pasen a la provincia, hay puestos de laburo genuino en la provincia y no nos lo dan”, enfatizó.

Por otra aparte, también apuntó contra Eugenio Quiroga como responsable de la situación de la fundación, ya que “los contadores son el Grupo ANTU, que es del vicegobernador. No nos pagaron en diciembre y en enero se escondieron todos, que alguien venga a hacerse cargo de esto”, reclamó Yesica Constancio.