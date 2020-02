El Polo Obrero reclamó por trabajo genuino en el municipio

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Integrantes del Polo Obrero y desocupados protestaron ayer frente a la municipalidad en reclamo de «trabajo genuino» y «becas para estudiantes», informaron ayer.

La protesta se inició en horas de la mañana y finalizó pasado el mediodía de este martes.

Nicolás Gutiérrez, vocero del Polo Obrero consideró a la medida como «un fracaso» debido a la promesa de funcionarios de recibirlos.»Esperamos cuatro horas con la promesa de una reunión y finalmente no nos recibieron», dijo Gutiérrez quien consideró que le dieron prioridad a decanos de la Universidad y a Julián Carrizo, secretario general del gremio municipal.

De todos modos, el dirigente señaló que este miércoles a las cuatro de la tarde se reunirán en asamblea para definir los pasos a seguir y no descartan que las protestas se transformen en «olla popular» o «acampe» frente al edificio municipal.

«Lo resolveremos en una asamblea, porque la idea era presentarle además al secretario de gobierno, Pablo Calicate del padrón de 30 estudiantes que esperan una beca para sus estudios secundarios, terciarios y universitarios», detalló y auguró que en la jornada del miércoles los atienda el intendente Fernando Cotillo o algún funcionario de su gabinete.

Asimismo agregó que esperan una «pronta solución» con el transporte público de pasajeros y el boleto estudiantil gratuito.

Documento

Además dieron a conocer un documento que expresa:

¿Por qué salimos a las calles?

A dos meses del gobierno de Alberto Fernández, la situación social ha empeorado y su orientación consiste en que la crisis la paguemos los trabajadores mediante el congelamiento de las paritarias, el robo a los jubilados y a las asignaciones por hijo y el cierre de los programas sociales, como lo hizo Macri.

No vinieron a poner plata en el bolsillo de las y los trabajadores sino en las arcas del FMI y los especuladores financieros.

No hay trabajo, No hay apertura de los programas, las políticas sociales, como las tarjetas, no son universales, se mueren pibes de hambre, mientras se ataca a los ingresos de jubilados y de la AUH.

A pesar de que el Gobierno de Santa Cruz alardeó sobre «la inclusión social» como viga maestra de su gestión; una tapa de diario dice mal que mil palabras.

No hace falta ir al norte de Salta para encontrar niños desnutridos; solo con pisar el barro de las calles de nuestros barrios para encontrar niños con bajo peso en varios domicilios.

Miles se han quedado afuera del acceso a las necesidades básicas de alimentación, salud, agua y vivienda. Cientos de familias de los trabajadores estatales, municipales, precarizados de planes y cooperativas, desocupados y changarines han perforado la línea de la indigencia. Las consecuencias están a la vista:

Los suicidios de jóvenes en Río Gallegos que no encuentran un horizonte, repiten la triste historia de la zona norte, especialmente Las Heras a finales de los ’90; la tragedia del asesinato de Natasha y sus 2 hijitos a comienzos de enero en Caleta Olivia; y de 6 jóvenes en «situación de calle» también son parte de esta masacre social.

El anuncio de la Gobernadora de entregar 9500 tarjetas alimentarias para familias con menores de 6 años; confirman la gravedad de la situación.

¿ y que hacemos donde hay niños de 7 u 8 años? ¿no comen?

¿ y con los jóvenes que dejan sus estudios para ir a changuear? Solo 4 de cada 10 adultos terminaron el secundario en nuestra Provincia.

El documento elaborado por el cuerpo de delegados del Polo Obrero indica que vuelven a las calles y rutas en todo el país por:

Trabajo genuino y obra pública en los barrios.

Pase a planta, basta de precarización laboral.

Becas para todos los estudiantes

Seguro para desocupados/as

Apertura de los programas y aumento equivalente a la canasta basica familiar.

Universalización de la tarjeta alimentaria.

Aplicación efectiva de la emergencia alimentaria y asistencia a los comedores.