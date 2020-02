Facebook Twitter

Río Gallegos

Se trata de un proyecto presentado por la diputada nacional, Roxana Reyes, para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.

La legisladora de Juntos por el Cambio presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley «Argentina Vive Sano» con el objetivo de impulsar a través del Ministerio de Salud la creación de un programa para promover, regular y generar hábitos saludables en los ciudadanos.

«Impulsamos este proyecto con la idea de convertir al Estado en actor principal en la prevención y concientización de conductas no saludables vinculadas a enfermedades transmisibles y no transmisibles, como así también aquellas asociadas a las adicciones y consumos problemáticos», explicó Reyes; quien destacó las cifras alarmantes que ponen en riesgo a los Argentinos de padecer enfermedades relacionadas con hábitos no saludables.

Objetivo

El Programa tiene como objetivo crear acciones concretas para promover y concientizar a los ciudadanos sobre problemáticas relacionadas a enfermedades cardiovasculares, al sedentarismo, al sobrepeso, al alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

En este sentido Reyes comentó que sólo el 4,9% de la población consume las 5 porciones diarias de frutas recomendadas, 1 de cada 2 personas no hacen actividad física y 1 de cada 4 fuma, mientras el exceso de peso (ya sea por sobrepeso u obesidad) llega a afectar al 57,9% de la población.

La iniciativa presentada por la diputada santacruceña y que fue acompañada por más de una decena de legisladores de todo el país, propone ser una herramienta para todos los niveles del Estado que permita generar acciones concretas en materia de salud promoviendo y concientizando sobre la importancia de una alimentación sana y del ejercicio regular, entre otros hábitos.

«Ar.Vi.Sa. (Argentina Vive Sano) prevé la colaboración del sector privado con el Estado para implementar políticas públicas en el marco de la responsabilidad social empresarial y la capacitación obligatoria para funcionarios en materia de hábitos saludables para generar el cambio de paradigma para un país más sano», concluyó Reyes.



Los Legisladores que firmaron el proyecto acompañando la iniciativa de Reyes fueron Estela Regidor (UCR, Corrientes), Jorge Enríquez (PRO, Bs. As.), Gabriela Lena (UCR, Entre Ríos), Ignacio Torres (PRO, Chubut), Álvaro de Lamadrid (UCR, Ciudad de Bs. As.), Gabriela Burgos (UCR, Jujuy), Héctor Stefani (PRO, Tierra del Fuego), Lorena Matzen (UCR, Río Negro), Aida Ayala (UCR, Chaco); Karina Banfi (UCR, Bs.As.), Claudia Najul (UCR, Mendoza) y Josefina Mendoza (UCR, Bs.As.).