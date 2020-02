Las lluvias afectaron a varios sectores de la ciudad

Facebook Twitter

Tras casi 7 horas de precipitaciones, la ciudad de Caleta Olivia quedó con sectores urbanos afectados y barrios de la periferia con sus ingresos anegados.

Mas de 20 mm. En pocas horas fue el resultado de la tormenta iniciada poco después de las cinco de la mañana.

En el barrio Rotary se esperaba la llegada de maquinaria vial para despejar el acceso, en tanto el barrio Petrolero presentaba casi la totalidad de sus calles inundadas.

Incluso el centro de la ciudad – Independencia y Fagnano – estaba completamente inundado y ambas avenidas presentaban un gran caudal de agua de vereda a vereda.

Fuentes de la comuna indicaron que mas allá de la magnitud de la tormenta, lo que afectó el sistema de desagües fue la falta de mantenimiento, dando a entender que en la anterior gestión municipal no se había trabajado en los pluviales. No obstante esta mañana se anunció un plan de trabajos en los barrios previendo que las precipitaciones continuarán mañana sábado.

En este sentido es importante mencionar que para éste sábado no está pronosticado lluvia. Habrá una mínima de 8° y una máxima de 18° con viento de 11 km/h del NE, parcialmente nublado durante el día, despejándose por la media tarde.