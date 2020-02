El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis visitará Santa Cruz

Facebook Twitter

Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis visitará la semana próxima la provincia de Santa Cruz, confirmaron desde esa Cartera Nacional luego de una serie de encuentros mantenidos con intendentes del sur del país.

Puntualmente se anunció que el jueves 13 de febrero, el Ministro viajará a Río Gallegos en donde se reunirá con la gobernadora Alicia Kichner y Jefes Comunales.

Según se anticipó se buscará avanzar en el Plan Argentina Trabaja que contempla pequeñas obras para las localidades consistentes en la reparación de calles y la construcción de cordones cuneta, entre otras.

En tal sentido el funcionario aclaró a todos los intendentes del país que lo visitaron que su gestión prioriza generar «obras pequeñas de infraestructura», de rápida ejecución y de mano de obra intensiva. Entre estas se cuentan veredas, conexiones de cloacas y de agua corriente, y acondicionamiento de banquinas. «Las podemos hacer con empresas pequeñas y cooperativas y con mano de obra local», remarcó.

Precisamente esto es lo que escucharon los intendentes de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, Juan Pablo Luque, de Comodoro Rivadavia; Luis Juncos, de Rada Tilly y Sebastián Balochi de Sarmiento, quienes iban con la expectativa de plantear que se retomara la paralizada autovía Caleta- Comodoro y la obra del acueducto Lago Musters, entre otras.

De todos modos, sin grandes precisiones al respecto, los Jefes Comunales salieron a comunicar que las reuniones habían sido positivas.

«Estos primeros encuentros de diagnóstico fueron muy positivos ya que continúan fortaleciendo la agenda que acordó junto a Luque y Juncos en el acto sobre la Ruta N°3 que tuvo lugar días atrás. Desde los entes nacionales se solicitó un cuarto intermedio de 15 días para analizar el estado de las obras y así volver a reunirse para avanzar en las gestiones», señalaron desde el área de prensa de la municipalidad de Caleta.

Agenda

«Me visitaron intendentes y legisladores de Chubut y Santa Cruz. Escuchar las necesidades de cada localidad nos permite ir fijando una línea de trabajo articulado para poner en marcha la obra pública con un sentido federal», escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

Cabe mencionar que las reuniones de los intendentes incluyeron un encuentro con el presidente del ENOHSA, el ex intendente de Concordia, Enrique Cresto.

Según informó prensa municipal: «el miércoles, hubo un nuevo mitin. Esta vez, Katopodis acompañó a los intendentes del Golfo San Jorge a una reunión con la autoridad máxima de Vialidad Nacional, el ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta. Es de destacar que Katopodis, ex intendente de San Martín, pone en valor el vínculo con los Jefes comunales», puntualiza el comunicado oficial.