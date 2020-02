APROSA pide reunión con ministro Nadalich y criticó descuento por «ganancia»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La secretaria general, Andrea Pérez, y Juan Ponce en la primera actividad oficial del año comenzaron con la visita en los hospitales para dialogar con los trabajadores. Ayer por la mañana estuvieron en el Hospital Zonal «Pedro Tardivo» y luego continuarían por el resto de los nosocomios. Allí, repasaron la actualidad de la salud pública provincial e informaron que enviaron a fines de 2019 una nota al nuevo Ministro de Salud para concretar una reunión. Asimismo, solicitaron a sus compañeros revisar los recibos de sueldo del mes de enero ante los posibles descuentos en los haberes en concepto de «ganancia».

Así, APROSA dio inicio formalmente, a la agenda de trabajo sindical para este 2020. Como todos los años el gremio visita los centros de salud.

Esta instancia, además, es una clara oportunidad para dialogar con los afiliados y establecer los lineamientos políticos para este año, a partir del intercambio de opiniones, entendiendo la situación laboral de cada uno y visibilizando la realidad del área. «Si bien es cierto, que el contexto no es muy distinto al del año 2019, aún continúa la disconformidad de los trabajadores de la salud pública en toda la provincia, quienes en primera instancia exigen cambios estructurales para mejorar las prestaciones y la calidad de la salud pública», expresa el comunicado oficial.

En este contexto, Andrea Pérez ratificó el compromiso del gremio para seguir peleando por la paritaria sectorial, más allá, que el gobierno de Alicia Kirchner no la abriera en el 2019. «Estamos convencidos que este espacio de negociación es un derecho que le corresponde a los trabajadores, y las reivindicaciones laborales las vamos hacer respetar, por eso-agregó- no nos vamos a cansar de seguir luchando por esta instancia que hace el mejoramiento de cualquier política de salud», comentó la secretaria general.

Reunión

Al respecto, se informó que a fines de 2019, luego de haber asumido las nuevas autoridades en sus funciones, el gremio envió una nota al ministro Nadalich solicitando una audiencia a fin de conocer sus principales lineamientos y también, acercarle una propuesta que ayude a mejorar el presente de la salud pública. Sin haber obtenido ninguna respuesta, se supo que nuevamente, enviarán otra misiva a fin de concretar este encuentro institucional, porque desde el gremio entienden, que esta clase de reuniones ayudan a fortalecer las relaciones institucionales entre el gobierno y el gremio.

Descuentos

En la visita matutina de ayer y que continuó hoy, se pidió a los trabajadores que revisen los montos percibidos en sus haberes correspondientes, ya que con el sueldo de enero, comenzarán a regir los nuevos descuentos que el gobierno aplicará en concepto de «ganancia», lo cual es otro grave retroceso en la política salarial de los profesionales de salud, quienes, como cualquier trabajador, necesitan de manera urgente recomponer sus haberes frente al 50% de inflación de 2019.