«Queremos que se haga justicia y que se investigue todo», reclamó la madre de Javier Maradona

Caleta Olivia

Silvina Maradona, madre de Javier, quien fue una de las víctima fatales del trágico incendio ocurrido el viernes pasado en el barrio 26 de junio de Caleta Olivia, reclamó ayer que se investigue «a fondos» el hecho y afirmó que el joven «no estaba en situación de calle».

«Javier tenía casa y familia acá en Puerto Deseado. Era un chico muy bueno», aseveró Silvana.

Visiblemente consternada y conservando aun la impotencia del hecho de la muerte de su hijo, la mujer salió a aclarar la situación, luego que se mencionara que Javier habría estado sin contención o no tuviera un lugar para vivir.

«Él vivía acá – en Puerto Deseado – con su abuelo y la familia. Incluso no hacía nada sin avisarme. El día que fue por primera vez a Caleta – el lunes previo a la tragedia – lo hizo con una plata que había cobrado después de trabajar. Quedó en que se iba a encontrar con sus amigos y así lo hizo», recordó. «Habíamos hablado para que regresara ese viernes, y que nos encontráramos en Fitz Roy. Y ese día fue que nos enteramos de todo; el viernes», afirmó respecto a la trágica noticia del incendio y sus consecuencias.

«No sabemos nada»

Si bien por el hecho hay una persona detenida que se entregó días después del siniestro, y además una pericia habría determinado que fue intencional, tanto Silvana como los familiares de las otras víctimas – oriundas de Puerto Deseado – no tendrían ninguna precisión del caso.

«Todas las familias de acá vamos a tener el mismo abogado, el viernes nos vamos a reunir con él; pero todavía no tenemos ninguna información oficial», dijo la mujer en dialogo con La Prensa de Santa Cruz.

Cabe mencionar que en el terrible incendio murieron, además de Javier, Diego Escobar de 20 años, Jorge Ariel Vazquez de 42 años, Jonathan David Vidal de 19 años, Natalia Lorena Vidal de 37 años y Federico Alan González de 25 años.

Los cuerpos fueron reconocidos por Maximiliano Alegre, de 44 años, quien tenía domicilio en la vivienda siniestrada y que estaba ausente al momento del siniestro.

En tanto por el hecho esta detenido un hombre identificado como «Federico Corbould» quien tendría como único oficio conocido «limpiavidrios» y quien se entregó el pasado sábado en la Comisaría Seccional Primera de Policía de Caleta Olivia.

«Que investiguen todo»

«A Javier le gustaba divertirse. Era un chico feliz», recordó s madre, al tiempo que pidió que el caso no quede impune.

«Las tres familia de cinco de los chicos que murieron allá vamos a tener el mismo abogado.

Ahora no tenemos certeza de nada, solo que dicen que mi hijo murió de asfixia y no por las quemaduras. Yo le pido a la justicia que se investigue todo; que se acelera y que se investigue tanto a la persona que dicen que fue como a los dueños de la casa. Esto no puede quedar impune», sentencio Silvana Maradona.

Vale destacar que amigos de Javier difundieron en las redes un video de homenaje al joven y también pidieron por el esclarecimiento el hecho y justicia para la familia.