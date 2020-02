Murió Bonadio el Juez que impulsaba las causas contra la corrupción K

Facebook Twitter

El juez federal Claudio Bonadio murió el martes a la mañana ( falleció a las 6:20 ) en su casa de Belgrano como consecuencia de un cáncer que padecía desde hace unos años, consignó NA. El magistrado tenía 64 años y desde enero se encontraba de licencia por vacaciones no gozadas en enero y había solicitado ampliarlas hasta el 29 de febrero próximo.

Permanecía bajo cuidados paliativos ya que en 2019 se había sometido a una intervención quirúrgica en la cabeza.

En mayo del 2019, al volver a los pasillos de Comodoro Py tras el tratamiento médico, comenzaron a circular los rumores sobre su salud. Sin embargo, en ese entonces, el juez le dijo a sus colaboradores: “Los rumores sobre mi muerte estaban exagerados”.

Ayer se supo que por sorteo, el juez federal Sebastián Casanello lo reemplazará hasta el 29 de febrero.

De todos modos, la Cámara Federal deberá resolver quién se hará cargo del juzgado 11 por un período más prolongado. Una opción es extender por un año esa subrogancia en manos de Casanello, otra es que acercándose a marzo se sortee específicamente un juzgado que se haga cargo de las causas que instruía Bonadio por un período más largo. La decisión aún no está tomada y no había urgencias hoy para decidirlo, indicaron fuentes judiciales

Escenario

La muerte de Bonadio supondría una “paralización” al menos momentánea de las causas en las que se investigan las denuncias de corrupción durante la presidencia de Cristina Fernández.

Con el fallecimiento, ahora son dos los juzgados federales que se encuentran vacantes: el de Bonadio y el del Sergio Torres, quien renunció para irse a la Suprema Corte bonaerense. Si avanza el trámite de Daniel Rafecas hacia la Procuración, el número se elevaría a tres.

En el juzgado de Bonadio la gran mayoría de las causas que están en trámite, principalmente el caso de los cuadernos. Todo había sido elevado al Tribunal Oral Federal 7, más allá de que quedaran abiertas algunas investigaciones menores remanentes.

A fines de diciembre, Bonadio había dictado sobreseimiento en la causa por irregularidades en el Paseo del Bajo. En su juzgado, no obstante, quedó tramitando la llamada “Operación Puf”, que analiza si existió un complot contra la causa de los cuadernos según surgió de una serie de escuchas que se hicieron en la cárcel de Ezeiza.

Corrupción

Las principales causas que tramitó Bonadio en los últimos años, centradas en investigar a integrantes del gobierno kirchnerista, ya fueron enviadas a juicio oral y público a cargo de diferentes tribunales y se encuentran en etapa de preparación.

Es APRA destacar que el fallecido magistrado estaba a cargo de varias causas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una de ellas, la causa por los cuadernos del remisero Oscar Centeno, en el marco de la cual procesó con prisión preventiva a la actual vicepresidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita.

A fines del año pasado, Bonadio envió todos esos expedientes a juicio oral. El magistrado también investigó la tragedia del tren de Once y procesó a ex funcionarios kirchneristas y empresarios actualmente condenados por el siniestro ferroviario que causó 51 muertos.