Desde la UCR cuestionan las prioridades del gobierno provincial

Río Gallegos

Desde Unión para Vivir Mejor le piden a la Gobernadora que suspenda las obras que lleva adelante para generar una peatonal en el centro de Río Gallegos. A través de un comunicado remarcaron que hay miles de temas pendientes que son prioridades y no pueden esperar como estas obras «estéticas» menores que no representan nada para el futuro de la provincia.

La diputada provincial Nadia Ricci, dijo que el gobierno de Alicia y La Cámpora tiene las prioridades trastocadas si hace estas obras en medio de la profunda crisis social y económica que vive Santa Cruz.

«Este tipo de cosas resultan obscenas y ridículas cuando la provincia no le da aumento a los docentes y empleados públicos, no tiene médicos en los hospitales y no puede generar empleo para los jóvenes», destacó Ricci y agregó: «Los 180 días de clases; que haya internet en los colegios, que haya salas de 3 años en los jardines de infantes y que no falten ni médicos ni gasas en los hospitales, esas deberían ser las prioridades de un gobierno que piensa en el desarrollo y el crecimiento.»

Al respecto, Ricci pidió la urgente suspensión de las obras: «Le pedimos desde Unión para Vivir Mejor, desde Perito Moreno y desde nuestro lugar como vecinos de Santa Cruz a la Gobernadora que suspenda estas obras que no sirven para nada y que dedique esos recursos a mejorar las escuelas de la provincia que tantos problemas tienen.»