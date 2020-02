Cristina Kirchner se niega a pagar ejecución fiscal porque dice que no fue notificada del proceso

Facebook Twitter

Río Gallegos

La vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se niega a pagar una ejecución fiscal ( deuda de tres períodos fiscales) y una fuerte multa que le aplicó la AFIP ( Administración de Ingresos Públicos) con el argumento que no recibió ninguna notificación previa.

Ayer, Cristina Kirchner usó sus redes sociales para informar que se negaría a pagar aduciendo que esa medida administrativa del ente recaudatorio federal era parte de la «persecución» que vivía durante el gobierno de Macri. Consideró que se buscaba además provocarle un «ahogo financiero» y que de esta forma no dispusiera de fondos para vivir.

Vale recordar que en diversas causas en las que se la investiga por hechos de corrupción, se le embargaron bienes y se intervino mediante medidas destinadas a evitar que se usaran fondos sospechosos.

«En casi todas estas causas el Poder Ejecutivo de la Nación se constituyó como parte querellante a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se llevaron a cabo reuniones con distintas áreas técnicas para que estas acciones de hostigamiento también alcanzaran a mis familiares más directos».

En este sentido Kirchner también afirmó: «Para incrementar el ahogo financiero, el Poder Ejecutivo de la Nación también me privó de la pensión que me correspondía en su carácter de ex Presidenta del a Nación».

Presentación

En un extenso descargo avisó que hará una presentación ante la AFIP ( que ahora está en manos de su gobierno) y enviará una nota al Juzgado Federal de Río Gallegos, desde donde se emitió la notificación de ejecución fiscal.

El foco de esta presentación judicial, que se hizo en Río Gallegos, buscó anular una ejecución fiscal. Según explicó, Cristina Kirchner fue notificada el 17 de diciembre último, cuando ya se había convertido en vicepresidenta, de la intimación de un pago como «consecuencia de un proceso anterior de determinación de oficio iniciado contra la suscripta por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la Administración Federal de Ingresos Públicos, referido al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2011, 2012 y 2016».

Argumentos

«Hasta antes de la notificación del mandamiento no se tenía conocimiento siquiera de la existencia de ese proceso de inspección y determinación de oficio contra esta parte, a punto tal que recién el día 07.01.2019 se presentó un pedido de vista ante AFIP para conocer de qué se trataba», explicó ayer Cristina y negó haber incurrido en irregularidades fiscales durante 2017.

Para dar forma a sus argumentos de supuesta persecución la vicepresidente explicó que esas presuntas irregularidades se activaron justo cuatro días después de que se convirtiera en senadora, que nunca fueron le fueron notificadas y que incluso hubo una orden expresa por parte del organismo de no tomar contacto con ella, la contribuyente.

A la par del planteo técnico, la ex jefa de Estado aseguró que la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri actuó como «un grupo de tareas» en coordinación con sectores de la Justicia para armar una juicio de ejecución fiscal en contra de su persona. «Una perlita -agregó la ex presidenta-: al ‘procedimiento’ clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Aunque sean un poco extensos, leanlos… Vale la pena»,puntualizó Cristina.

«Hostigada»

Mas abajo en sus escrito, Cristina insistió en que es víctima y calificó de «sicario» al Juez Federal Claudio Bonadio, magistrado que tiene la mayoría de las causas de corrupción en su contra.

«La magnitud del hostigamiento que vengo sufriendo desde hace años excede ya la cuestión exclusivamente política y permite encuadrarla como violencia perpetrada por el Estado contra una mujer que ha ejercido y ejerce actualmente las más altas magistraturas de este país, sometiéndome determinados integrantes del Poder Judicial de la Nación a tratos verdaderamente inhumanos, que violentan el derecho a mi integridad física y moral, el derecho a mi libertad y seguridad personal, el derecho a que se respete mi dignidad y que se proteja a mi familia, mi derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley», remarcó siguiendo con la estrategia que lleva desde hace años que consiste en no responder sobre los hechos y colocarse como víctima. Es así que en este tono continuó: «Si se me permite, podría agregar el dato de haber sido sometida por sicario judicial Claudio Bonadio a ocho indagatorias en un mismo día», añadió. «Para ser más precisos, durante la mañana del 25 de febrero de 2019, 69 aniversario del nacimiento de mi esposo y padre de mis hijos: Néstor Carlos Kirchner. Tampoco ello fue casualidad. El mismo Juez, el día 14 de julio de 2015 allana en la ciudad de Río Gallegos las oficinas de Máximo Kirchner con el consiguiente estrépito fori. Ese día, su hijo Néstor Iván, mi nieto, cumplía cuatro años. Aún recuerdo el temor de su madre que allanaran la casa durante el cumpleaños de la criatura. En fin…», acotó.