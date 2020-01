Aníbal Fernández designado como interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio

Facebook Twitter

Buenos Aires

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner se hará cargo del organismo en lugar de Omar Zeidan.

El nombramiento fue dispuesto mediante el decreto 119/2020, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Dicho decreto expresa que Aníbal «reúne las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función». Sobre el yacimiento, dice que «deviene imperioso» relevar a Omar Zeidan (designado en 2016 por Mauricio Macri) y que es necesario «cubrir inmediatamente la vacante correspondiente».

Aníbal Fernández no ocupaba un cargo público desde la jefatura de Gabinete en 2015. Ese mismo año fue derrotado por María Eugenia Vidal en las elecciones a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y en 2019 perdió la interna en el camino para ser candidato a intendente de Pinamar.

Hace un mes, Anibal visitó al Presidente Alberto Fernández en Casa Rosada y, al salir, les dijo a los periodistas: «No vengo a buscar ningún cargo». Pero ayer confirmó que Alicia Kirchner lo llamó le ofreció el puesto, y el luego de llamar al Presidente, aceptó.

Pese a que en un principio se esperaban dirigentes nuevos para ocupar funciones en un gobierno distinto al de Cristina, o que al menos pretendiera diferenciarse, la realidad muestra que la incorporación del ex jefe de Gabinete junto a un nutrido grupo de ex funcionarios K, darán forma al gobierno de Alberto.

La lista incluye:.

Mercedes Marcó del Pont, que fue presidenta del Banco Central y ahora es titular de la AFIP.

Agustín Rossi, quien fue ministro de Defensa durante el segundo mandato de la ex presidente y hoy cumple la misma función

Claudio Moroni, que fue titular de la ANSES y de la AFIP del gobierno de Cristina Kirchner y actualmente es ministro de Trabajo.

Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, fue durante la etapa cristinista titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y luego responsable de la Oficina Anticorrupción.

Martín Sabbatella, que estuvo al frente del AFSCA, donde se impulsó la ley de medios, ahora está al frente del ACUMAR.

Paula Español, actualmente secretaria de Comercio Interior, antes revistió como subsecretaria de Comercio Exterior.

Tristán Bauer es el nuevo ministro de Cultura, mientras que con Cristina Kirchner había sido presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA).

Cecilia Rodríguez, que fue ministra de Seguridad, ahora es viceministra de Seguridad, secundando a Sabrina Frederic.

Juan Martín Mena, que fue número dos de la AFI, es número dos del Ministerio de Justicia.

Alejandro Vanoli, que fue presidente del Banco Central y ahora es titular de la ANSES.

Miguel Pesce, actual titular del Banco Central, se desempeñó como vicepresidente de la misma entidad en 2004 y ocupó el cargo hasta el final del kirchnerismo.

Hay otros funcionarios como Ginez García en Salud , que venía del gobierno de Eduardo Duhalde o la periodista o Rosario Lufrano quien siguió ocupando puestos, pero en general el gobierno de Alberto es un reciclado de personajes y funcionarios del gobierno de su vice, Cristina Fernández.