Reyes: «No tenemos Presupuesto ni plan económico porque el gobierno esconde un ajuste Brutal»Buenos Aires

Buenos Aires

Este miércoles se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria legislativa del año en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar los proyectos enviados por el Gobierno Nacional que buscan permitir la reestructuración de la deuda y el que refrenda el Consenso Fiscal firmado por el Estado Nacional y las provincias.

Sobre el proyecto de restructuración de la deuda pública, la Diputada Nacional por Santa Cruz Roxana Reyes manifestó que a través de esta ley se le da el poder al Ministro de Economía para que avance con la renegociación de la deuda sin tener prácticamente limitaciones.

«Se autoriza a Guzmán a que renuncie a oponer la defensa de inmunidad soberana con respecto a reclamos en la jurisdicción donde se haga el canje y a mantener prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y demás», expresó Reyes.

Sobre este punto la legisladora recordó que el que destruyó la posibilidad de endeudarse en pesos fue el gobierno kirchnerista cuando empezó a mentir con la inflación para pagar menos intereses por los bonos.

«Los bonos que estaban atados a la inflación en vez de pagar la tasa que correspondía pasaron a pagar el 10%»,» sostuvo la diputada de Juntos por el Cambio.

Siguiendo con su análisis sobre la reestructuración de la deuda, Reyes observó que es correcto que no se modifiquen los condicionantes de la Ley de Administración Financiera pero en este punto es alarmante que hasta ahora el gobierno no ha dado a conocer un plan económico.

«El gobierno debe decir cual es el plan económico, la hoja de ruta y fundamentalmente qué piensa hacer con el gasto público. Porque si bien definieron una política de ingresos, subiendo impuestos, reponiendo retenciones, inventando el impuesto al dólar, aún no se conoce cual va a ser la política de gastos.Tenemos que tener un presupuesto aprobado, y ni siquiera tenemos un proyecto presentado, no hay definiciones ni hay medidas claras en el corto ni en el mediano plazo, que son las medidas que van a determinar la sustentabilidad o no de la deuda pública» continuó la legisladora.

«Yo creo que la razón por la que no están explicitando ese sendero pasa por dos cuestiones. Por un lado, porque no lo tienen tan claro, y por el otro porque eso implica mostrar el ajuste fiscal brutal que están haciendo», remarcó Reyes.

En relación al proyecto del Consenso Fiscal Reyes adelantó su voto negativo argumentando que los mismos gobernadores que no reclamaban cuando el gobierno de Cristina Kirhcner les quitó durante 8 años el 15% de cooparticipación a las provincias fueron los que corrieron a denunciar que el quite de IVA a los alimentos de la canasta básica que realizó el gobierno de Macri les reducía la coparticipación.

«¿Ahora que gobierna de nuevo el kirchnerismo vienen sumisos a renunciar a los juicios contra el gobierno nacional? Es decir, cuidan la coparticipación y los ingresos provinciales solo cuando no gobiernan los de su color político», fulminó Reyes.

Lo cierto es que el consenso fiscal que se firmó en el año 2017 permitía armonizar las estructuras tributarias, evitando el aumento de las alicuotas de ingresos provinciales, lo cual resulta a todas luces beneficioso para los habitantes de la provincia, por lo cual ahora dejar de lado ello no puede ser acompañado.