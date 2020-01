Policías en acción: el accionar de los uniformados evitó un final trágico

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La actitud del criminal – haber tomado un rehén, haber percutado al menos tres veces, de las nueve posibilidades de disparo con las que contaba y tenido como blanco a la policía – y el arma que portaban, nos hablan de la verdadera peligrosidad del sujeto y describen el dramático escenario que se vivió en la noche del sábado y madrugada del domingo en Caleta Olivia, en el asalto a una verdulería.

Quienes fueron testigos involuntarios del hecho, los automovilistas que circulaban a esa hora por la zona se toparon con el operativo, la «policía en acción» y el asaltante cercado y altamente peligroso. Que no haya habido víctimas fatales, y que el único herido haya sido el delincuente, claramente no fue obra de la suerte, sino que se debe destacar tanto el arrojo profesional de la policía presente, como el profesional procedimiento seguido a la hora de neutralizar al atacante

Un dato que no es menor es que Perla, tenía en su poder un arma que no es común entre los ladrones o delincuentes «locales» o de poca «experiencia», este sujeto usa un arma muy apreciada en el ámbito del crimen organizado, y de los sicarios.

Si bien se trata de una arma calibre 22; el revolver posee 9 alvéolos ( receptáculo de los proyectiles) cuando en general tiene capacidad para seis balas.

El «Rubi Extra» encontrado en poder del asaltante es un arma letal, a corta distancia. De origen español, es casi una copia «Smith & Wesson». Los expertos describen este revolver como de mecánica «fiable y sencilla» y de una alta eficacia en distancias cortas.

Así armado salió este delincuente a las calles de Caleta Olivia pero podría haber atacado en cualquier ciudad de la zona norte ( vale mencionar que si bien es oriundo de Buenos Aires, su ultimo domicilio es Las Heras) y si no hubiera sido por el sistema de operativos lanzado por la Dirección Regional Norte y los rápidos reflejos de sus efectivos, el final hubiera sido otro.