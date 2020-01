APSV destaca que disminuyeron víctimas fatales en incidentes de tránsito

Facebook Twitter

Río Gallegos

La subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz se refirió a los índices de fallecidos en incidentes viales dentro de la jurisdicción provincial y de acuerdo a los datos preliminares recientemente expuestos.

El Observatorio Vial es una de las herramientas vial más importante con las que cuenta la provincia de Santa Cruz para proyectar, planificar y trabajar con respecto a la seguridad de las personas y por sobre todo nos indica los parámetros de las cifras reales de todo el territorio santacruceño.

Al ser consultada sobre la realidad provincial dijo que «comparado a otros años, estamos mejor», sin embargo al mismo tiempo recalcó que «mientras haya víctimas fatales en accidentes de tránsito nuestro índice va a ser malo y eso nos empuja a mejorar para cambiar la situación porque estamos hablando de hechos evitables».

«Tenemos 32 fallecidos en hechos evitables, y eso nos marca que no estamos bien, debemos seguir trabajando mucho en la prevención porque nuestra tarea debe tender a no haber muertes en incidentes viales», apuntó la funcionaria.

En cuanto a las labores en agenda, Sanz mencionó que se insistirá a través de un proyecto Nacional con la senadora Ana María Ianni para que éste año «se haga el cambio correspondiente en las leyes de tránsito y se hable de incidentes viales y no de accidentes de tránsito porque todo puede ser evitable».

Educación

Respecto a la importancia en la educación vial, la funcionaria provincial sostuvo que «es una tarea ardua hacer comprender a los conductores, peatones, acompañantes, transeúntes que lo más esencial es respetar las normas de tránsito y si no lo hacemos pasan cosas terribles».

La titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial hizo un pedido a las autoridades y concejales de la ciudad de Río Gallegos en solicitar que sea aprobada la Ordenanza de Alcohol 0 en sangre. «Es adherir simplemente a una norma nacional y por sobre todo, evitar males mayores», apuntó a lo que agregó «insistiremos en esta materia y pediremos a esta gestión municipal que haga lo que no se hizo en la anterior».

Más adelante, María Sanz sostuvo que desde la creación del Observatorio Vial los datos son eficientes, concretos y veraces, «aparte siempre publicamos datos estadísticos, informes y datos tanto para los ciudadanos como para los medios de comunicación, por eso no entiendo cómo llegan a difundirse números que no son reales cuando sabemos que allí hay familias, personas que perdieron a un ser querido. Esos números tienen nombre y apellido».

Operativo

Por último, en relación al trabajo del Operativo de Verano Vivo dijo que «estamos respondiendo como está programada la campaña, estamos en las rutas, estuvimos en el corte del puente sobre el río Santa Cruz durante 10 días, fuimos a la Fiesta de la Cereza, monitoreamos el traslado de los componentes del parque eólico, en general estamos muy bien en cada lugar de Santa Cruz».

«Queremos que la gente entienda la responsabilidad a la hora de conducir, de ponerse el cinturón de seguridad y acatar todo lo que se solicita en cada control, todos hacemos prevención hay que tomar prudencia y conciencia», concluyó.