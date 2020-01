Rugby: Deportivo Portugués expulsa a socio por violencia de género

Facebook Twitter

Comodoro Rivadavia

Tras la denuncia en las redes de «Mariela La Paz», mamá de la víctima, se dio a conocer la situación de violencia de género vivida y ya denunciada por su hija, Tania Soto por parte de Munir Quinteros.

Quinteros fue socio del Club Deportivo Portugués, y Tania actual social, ya que ambos practican rugby, pero la institución deportiva ha tomado la decisión de expulsar como socio a Quinteros en abril pasado, y lo aclaró oficialmente en redes.



En su relato, Mariela La Paz expresa: «Este chico es Munir Quinteros, una persona que me decepcionó de una gran manera, el día que lo conocí, le dije, cuidá a mi nena …y No lo Hiciste, no solo la engañaste, sino que me la maltrataste y esas cosas No se hacen, porque tenés una mamá, tenés una hermana, y son las mujeres que vos amás, estoy segura que no te gustaría que les pase algo o alguien les pegue. Desconozco qué valores te enseñaron en tu casa, seguro que fueron buenos valores, que vos no supiste usar. Hoy comparto la foto Tuya, para que tengan cuidado de vos, para que las chicas de Comodoro se cuiden de vos. Y a los hombres les digo son nacidos de Mujer, esto no se hace, No está bien, tenés madre, abuela, hermana, primas, sobrinas !!!! Y Munir Quinteros, Pedile perdón a Dios y que Él tenga misericordia de tu vida y de la de tu familia».

Por último, la madre de la víctima manifestó: «A la policía de Gigante Disco, les digo en qué cabeza cabe que una mujer, va a salir a divertirse y veas cómo POLICÍA QUE ESTÁN PEGÁNDOLE A UNA MUJER y no hagan absolutamente nada y que encima le pidas a la víctima que tiene que llevar el certificado de las denuncias o la perimetral al Boliche …..estamos todos Locos !!!!! La Policía está para cuidar al ciudadano , para eso te pagan !!!!»

De esta manera, es que desde el club que lo tiene como socio, se comunicó hoy que «Aclaramos que Munir Quinteros, no es socio ni jugador actual de la institución, ni tampoco lo será en el futuro, dado que ha sido expulsado en Abril de 2019, cuando tomamos conocimiento de la denuncia en su contra por violencia de género.

Lamentamos lo vivido por Tania, ex jugadora del club», y el comunicado es firmado por la Comisión Directiva CDP.