Medio Ambiente: Georgión delinea acciones a concretar

Caleta Olivia

Luego de ser puesto en funciones como director Provincial de Ambiente en Zona Norte, Sebastián Georgión, comenzó a interiorizarse acerca de distintos aspectos vinculados específicamente a su labor como así también a delinear acciones a concretar.

En ese contexto, Georgión expresó que por estos días se encuentra abocado a analizar toda la información inherente a las actividades que concreta Ambiente en Zona Norte. Asimismo destacó la importancia de la actividad hidrocarburífera en la provincia. Sobre la cual, indicó que se debe considerar a la misma con cierta proyección a futuro de una sociedad. «Es necesario el control y monitoreo sobre la misma», remarcó.

Por otra parte, expuso: «En este momento me encuentro en pleno análisis de la información de la dirección y me encontré con la grata sorpresa de un plantel profesional que tiene la provincia, de conocer y saber, que tiene tantos jóvenes trabajando y que están a la altura de la mayor riqueza que tiene la provincia que es el hidrocarburo, pero que a su vez se debe tender a generar conciencia sobre el ambiente y cuidarlo para la proyección de nuestras generaciones».

«Estoy contento y conociendo, no sólo los hidrocarburos alcanza esta dirección, sino también por ejemplo, el impacto de los parques eólicos que se están haciendo, transportes de residuos peligrosos», agregó.

Abanico

Georgión explicó también, que existe un abanico de alcance que tiene la Dirección Provincial de Ambiente en Zona Norte, que permite dentro de la Secretaria de Estado de Ambiente, se pueda hacer un trabajo profundo.

Asimismo, indicó que los objetivos que busca desde la dirección a su cargo, es defender lo nuestro y principalmente una conciencia de cuidarlos hacia el futuro.

En otra parte del diálogo, el Director Provincial de Ambiente en Zona Norte, señaló que ante las leyes, existe la posibilidad de desarrollar los objetivos de la mejor manera, conviviendo con las empresas que lo extraen y lo llevan adelante.

Respecto a su agenda, comentó que en el día de la fecha visitó Koluel Kayke. «Hicimos una visita por el Parque Hércules, que está casi en finalización de obra y estamos viendo unas cuestiones que las empresas deben considerar del armado del parque. Además, aprovechamos a visitar al nuevo Comisionado de Fomento, Tomás Cabral, por cuestiones administrativas y el accionar de las empresas que llevan adelante el parque», agregó.

«Creo que es fundamental sentarnos a charlar y que nos cuente el Comisionado Cabral en que situaciones se encuentra y cuál es la relación con las empresas y ofrecernos como dirección el aporte técnico y de asesoramiento para las comunidades», puntualizó.

Finalmente expresó que el próximo viernes viajará a Perito Moreno donde coordinará una reunión con los concejales y ofrecer lo mismo para las localidades de Los Antiguos, Puerto Deseado y Caleta Olivia.

«Creo que presencia del gobierno provincial es fundamental para poder desarrollar estas políticas de crecimiento en relación a la producción pero también al cuidado de nuestra zona», concluyó.