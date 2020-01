Intendente Cotillo se presentó con su gabinete ante FUVECO

Facebook Twitter

El intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, y su gabinete de secretarios se presentó ayer ante la Federación de Uniones Vecinales (FUVECO) para tomar contacto con los referentes de los distintos barrios de la ciudad y conocer sus consultas.

El encuentro tuvo lugar en la unión vecinal del Barrio Parque. Estuvo presente el intendente Fernando Cotillo, los concejales Miguel Troncoso, Juan Carlos Juárez y Paola Álvarez y el gerente distrital de SPSE, Juan José Naves. También la referente del área de Deporte, Cultura, Turismo y Juventud Sandra Díaz, de Servicios, Rubén Contreras, de Producción, Tania Sasso..

El gabinete municipal se presentó para escuchar a los dirigentes barriales, quienes plantearon entre las problemáticas, el estado de las calles, la situación de los perros abandonados, e inconvenientes de infraestructura como el agua y las cloacas.

El jefe comunal adelantó que la agenda con la FUVECO estará relacionada directamente al nivel presupuestario de la ciudad, y subrayó que ya se encuentra gestionando pedidos con Provincia y Nación. «Ya comenzamos a gestionar respecto a transporte y medioambiente, pero queremos avanzar en el desarrollo de infraestructura de la ciudad y las grandes obras para la provincia de Santa Cruz», expresó.

Por su parte, la presidente de la FUVECO, Olga Guzmán, evaluó sumamente positivo el encuentro entre el intendente, sus funcionarios y los dirigentes barriales. También dijo que, para los próximos días, espera las primeras respuestas a los requerimientos del Foro de Vecinalistas, sin dejar de observar que algunas ya se adelantaron en la misma reunión.



También estuvieron presente el secretario de Obras Públicas, Carlos Ibarra; Silvina Sotomayor de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Pablo Calicate de Gobierno; Elizabeth Pintos de Desarrollo Social, y el secretario Coordinador Juan Carlos Gómez. También participaron diferentes subsecretarios y supervisores como espectadores junto a los vecinalistas.

Agenda

Cotillo indicó durante la reunión que la intención de este primer encuentro es poder armar una agenda con cada unión vecinal. «Aún no la tenemos, recién empezamos, pero hay temas específicos a trabajar con labor inmediata y que en dos semanas de trabajo se pueden solucionar», expresó el Intendente.

«Trabajaremos sobre el aspecto social, deportivo y cultural de cada barrio», dijo y manifestó que «la idea es empezar a armar esta agenda desde marzo y empezar a trabajar cada 15 días con una vecinal distinta».

Seguidamente Cotillo aclaró que según las necesidades y propuestas de los barrios, «haremos aquello que podamos hacer, no nos vamos a comprometer con lo que no podemos hacer».