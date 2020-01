Transporte: D’Avena se mostró conforme con reunión en Nación

Facebook Twitter

Se llevó adelante una reunión clave entre las provincias y la Nación por subsidios y congelamiento tarifario del transporte público de pasajeros.

En este marco, Mario Meoni, ministro de Transporte de Nación, afirmó que el área metropolitana «concentra un volumen importante de pasajeros, pero en el resto del país también es imprescindible el transporte, que muchas veces es la única conexión que tienen las personas para llegar desde un barrio al centro».

En este sentido, el subsecretario de transporte santacruceño, Rolando D´ Avena, explicó que el titular de la cartera a nivel nacional afirmó que no hay que gobernar de manera centralizada sino atendiendo las demandas de las distintas regiones, teniendo en cuenta las cuestiones comunes.



«Desde la provincia se asumió el compromiso de acompañar el congelamiento de tarifas por 120 días, en función de la decisión del gobierno nacional y esperamos realizar un trabajo en conjunto con los municipios, con un análisis profundo de cada situación, entendiendo que no tenemos márgenes para utilizar recursos del estado de una manera no eficiente. Entendemos que se apuesta a una mirada integradora de todos los distritos con un tinte federal que no se venía aplicando en la gestión de Mauricio Macri.», afirmó D´ Avena.

Cabe destacar que a partir de la baja de los subsidios a fines de diciembre 2018 se generaron problemas en las provincias en relación al transporte público de pasajeros.

En Santa Cruz la medida afectó principalmente a Caleta Olivia y Río Gallegos. En el año 2019 estos municipios realizaron acuerdos con Nación en concepto de compensaciones pero no se consiguió una solución al problema que ambas localidades afrontan. Esos acuerdos vencieron el 31 de diciembre del año pasado.

En ese marco, lo que se planteó ayer en la reunión, según explicó el subsecretario de Transporte de la provincia fue avanzar en el análisis de cada situación particular «para lo cual en los próximos días estaremos sentándonos con los intendentes para avanzar en el diagnóstico que nos permita luego buscar soluciones integrales en la reunión que tendremos con el ministro en las próximas semanas».

El funcionario provincial se mostró muy conforme con el encuentro y explicó que está regresando a la provincia para iniciar las reuniones con los municipios que le permitan contar con la información necesaria y detallada para el próximo encuentro con Nación.



«Esperamos avanzar en este sentido para llegar con toda la información a la reunión donde se discutirá el subsidio a aplicar en la provincia de Santa Cruz», expresó.

Además dejó en claro que desde Nación se plantea modificar el sistema de subsidios existente y orientarlo a la demanda, lo que permitirá utilizar los recursos del estado de manera eficiente y equitativa con una mirada federal. «En los próximos cuatro meses se va a buscar la construcción de una tarifa federal con índices específicos y una readecuación de todos los servicios», afirmó D’ Avena.

«Desde la mirada federal y equitativa que tenemos del país y del transporte, nos preocupa desarrollar una política integral con una mirada amplia, que incluya el transporte público de pasajeros así como la política ferroviaria y la logística y la conectividad en la Argentina», expresó Meoni al término de la reunión.