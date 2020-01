FUVECO le expondrá a Cotillo sus necesidades y sugerencias

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Se supo extraoficialmente que este jueves a las 19 horas se realizaría una reunión de FUVECO con la presencia del intendente municipal Fernando Cotillo. Allí los referentes de las uniones vecinales de la ciudad expondrán sobre las diferentes necesidades o sugerencias para cada sector.

Uno de los temas que acontecieron durante estas semanas fue que dejó de funcionar el matadero con personal municipal en zona de chacras, y coincidentemente, la semana pasada se comenzó a trabajar en la construcción de una planta para el faenado de animales pequeños llevada adelante por el IDUV. Se trata de un proyecto gestionado entre el INTA y productores locales, y funcionaría lindante a la vecinal.

Consultado al respecto, Adrian Ruhay, referente de la vecinal Zona de Chacras, indicó que efectivamente se está realizando esta obra que no tiene nada que ver con la situación del matadero municipal.

«Lo que se está haciendo es un trabajo del IDUV en conjunto con el INTA y productores y sería destinado a la faena de animales chicos, como conejos, etc.», expresó.

Esta obra inició la semana pasada con tareas de demolición y el zanjeado y se comenzaron a hacer las vigas.

En cuanto a la situación del matadero, hubo charlas sobre que el trabajo de faena se haría de manera particular en cada chacra con un control bromatológico particular, donde Ruhay aseguró que para eso se había hablado para que los inspectores de Bromatología puedan concentrarse en la sede vecinal.

En la reunión de FUVECO, desde Zona de Chacras se expondrá sobre la situación del agua que tanto drama protagoniza en la zona, el mantenimiento de las calles y la necesidad de sumar personal a la sede, se indicó, dando cuenta que la gestión de Adrián Ruhay continúa hasta marzo o abril de este año, y ya se llamaría a elecciones para un nuevo mandato.