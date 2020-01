Chenque RC realizó el 20° Seven de la Patagonia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

San Jorge Rugby Club estuvo presente con Los Gatos en categoría Libres y también participó El Gym 7 en Libres y en Veteranos como «Los rompe huesos».

Se desarrolló este fin de semana en la Bajada 12 de Rada Tilly. Organizado por Chenque RC, se trató de la 20° edición con invitados especiales, como Horacio Agulla (ex Puma) y Juan Ignacio Gauthier (ex Puma y actual entrenador de Hindu RC).



Fueron dos jornadas de mucho rugby, donde juveniles hasta veteranos, pasando por los equipos femeninos disfrutaron de dos hermosas jornadas, donde afortunadamente el clima también acompañó.

El primer puesto en Mayores quedó para Chenque Blanco, mientras que en femenino fueron las Pichicucas Team, en cuanto a los juveniles en M16 fueron Baby Bulls y en M18 Barbarians.



Por la Copa de Plata el primer puesto se lo llevaron Los Gatos, representativos del San Jorge RC, la de bronce se la llevaron los chicos de Gym 7 de Caleta Olivia. Loable desempeño y reconocimiento se merecen los Juveniles de M16 y M18 de San Jorge RC que brindaron un gran espectáculo en las canchas de la Bajada 12.



Y aquí se realiza un párrafo aparte, porque Alejandro «Cabecha» Ríos, jugador veterano, publicó en redes un muy buen resumen que realizó un amigo, de lo que significó este fin de semana participar en el Seven de la Patagonia y lo compartió en las redes.

«Que es el rugby,,,,???? Dejo unas palabras de un gran amigo que resumió muy bien su significado este finde.

Me llena de orgullo hablar del equipo de veteranos, invictos y con un solo try en contra, o hablar de los pibes del Gym, que nuevamente se traen una copa por cuarto año consecutivo…pero hay cosas que me llenan el alma, jugar al lado de grandes jugadores pero por sobre todo excelentes personas y ver a mis hijos disfrutar de la playa junto a los hijos de Pitu, Cabecha o el Turquito no puedo pedir más, ver a nuestras familias juntas hablando de rugby y disfrutando… Creo que entendimos lo que es el rugby…



Y sigue un poco más, excelente finde, donde la familia del rugby se vio unida dentro y fuera de la cancha, abrazo enorme a todos Gym 7 Veteranos, los pibes de Gym 7, Los Gatos, una masa, y los chicos del Sanjo siempre presente y poniendo huevo en cada minuto del partido… Dio gusto ver cada minuto de juego y disfrutar cada minuto fuera de la cancha…».

Excelente resumen de una jornada vivida a puro rugby y todo lo que ello significa.