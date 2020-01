Dos Premios Nobel en IX Congreso Futuro 2020

Facebook Twitter

SANTIAGO DE CHILE, 12 ENE

Dos Premios Nobel -Donna Strickland (Física) y Frances Arnold (Química)- encabezarán los cerca de 80 expositores que tendrá a partir de mañana lunes la nueva versión del Congreso Futuro, el cuarto más importante a nivel mundial y el único gratuito

Del 13 al 17 de enero, inteligencia artificial, cambio climático, el feminismo, proyección de ciudad y los nuevos ciudadanos serán algunas de las materias que expondrán 79 pensadores, científicos y humanistas (35 mujeres y 44 hombres) que participarán en el encuentro convocado por el Senado chileno que se realizará en Santiago y ocho regiones del país



Bajo el lema «Ideas para un nuevo mundo» pretende recoger y «ser un aporte al reencuentro nacional» del nuevo Chile que se comenzó a vivir a raíz del estallido social desatado el pasado 18 de octubre

El Congreso Futuro también sufrió el embate del masivo descontento popular y, aunque su realización nunca estuvo en cuestión, se redujeron los días (de 7 a 5), el número de expositores (de más de 100 a casi 80) y, en Santiago, la sede principal se trasladó desde el Salón de Honor del Congreso Nacional en el centro de la capital, al Teatro Oriente

Junto a las dos Premios Nobel, destacan también la experta en Cambio Climático y ex presidenta de Irlanda, Mery Robinson; el neurobiólogo Rafael Yuste, quien lidera la campaña mundial para que los neuroderechos sean un derecho humano; la escritora nigeriana e ícono mundial del feminismo Chimamanda Ngozi Adichi

El senador Guido Girardi, creador de la iniciativa, planteó que el objetivo de este Congreso es «poner en discusión el avance profundo que tienen las tecnologías y como ellas están vertebrando el presente y el futuro, al transcurrir a una velocidad aceleradísima con lo que están disruptando o haciendo que todas las instituciones vayan quedando obsoletas, no sólo en el plano de la política, el estado y el Parlamento sino también en la economía. Muchas instituciones si no se adaptan van a ir desapareciendo».



Apuntó que el hecho central hoy es la inteligencia artificial, «la mayor fuerza política que se ha generado en la historia de la humanidad, cuyo manejo va a definir hacia dónde va a ir el mundo»

Por eso, enfatizó, «la democratización de los datos es clave» pero advirtió que reducen la diversidad

Ante la consulta de ANSA sobre este aspecto, explicó que «las plataformas van personalizándose y empiezan a construirse grupos de personas iguales, que comparten los mismos valores, donde todos piensan igual y va disminuyendo el universo comunicacional y cognitivo porque solo genera un lugar de encuentro de los que comparten visiones comunes. Eso atenta también a la democracia, la convivencia y convivir en la diversidad»

Aclaró, no obstante, que «sin inteligencia artificial no podríamos vivir y sobrevivir en esta humanidad. Ello no está en cuestión, sino cuales son las visiones que están detrás. Es muy importante este tema porque está poniendo en cuestión la democracia representativa».Girardi también se refirió al impacto en los fenómenos sociales de las nuevas tecnologías.»En el pasado, cuando había una gran marcha era convocada por una persona, hoy puedes tener un millón de persona que llega cada una con su letrero o su demanda, no hay oradores, no hay convocantes. Cambió el mundo, y la democracia tiene que entender: si quiere sobrevivir debe adecuarse para no ser irrelevante», explicó

Abundó que gran parte de los problemas de hoy «es que tenemos una democracia que no ha sido capaz de dar respuesta. Nosotros tenemos la misión como sociedad, porque no queremos los autoritarismos, no queremos los populismos, de revalorizar la democracia y que sea capaz de dar cuenta de los desafíos que tiene el siglo XXI»

Fuente: Por Margarita Bastías (ANSA)