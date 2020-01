Rossi reafirmó el interés del Gobierno en el esclarecimiento de la tragedia del ARA San Juan

Facebook Twitter

MAR DEL PLATA

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, visitó hoy la Base Naval de Mar del Plata, donde rindió un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, reafirmó la «importancia» que tiene para el Gobierno el esclarecimiento de la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017 y anticipó la intención del Ejecutivo de adquirir un nuevo submarino.

«Nos importa y nos impactó todo lo que ha sucedido y realmente es una tragedia para los 44 y familiares, y también para la fuerza» ,sostuvo Rossi desde la base marplatense de la que partió el submarino.

Se trató de la primera visita del funcionario a una unidad militar fuera de Buenos Aires desde su retorno a la cartera de Defensa, cargo que ya ocupó entre mayo de 2013 y diciembre de 2015.

En ese contexto, el funcionario calificó «como una acción gestual» su llegada a Mar del Plata para brindar un homenaje a los tripulantes del submarino y reunirse con los familiares de las victimas del ARA San Juan.



«Conozco en términos generales las demandas, pero voy a escucharlos todas las veces que sea necesario», indicó Rossi sobre el encuentro con un grupo de familiares.

En su recorrida a la base, el ministro puso una ofrenda floral en el cenotafio de la tripulación del submarino ARA San Juan, acompañado por la ministra de Desarrollo Comunitario de la provincia, Fernanda Raverta, y el jefe de la Base, Gabriel Attis y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

En declaraciones a la prensa, Rossianticipó que el estado evalúa la «comprar un submarino» para que las Fuerzas Armadas «no pierdan capacidades».

El ministro de Defensa puso de relieve las tres acciones investigativas para el esclarecimiento del naufragio del submarino: la realizada en la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación (ya finalizada) la causa que instruye la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez yla instrucción interna para determinar la responsabilidad de la cadena de mandos en la tragedia en la que murieron los 44 tripulantes del San Juan.



«Yo creo que no faltará mucho más para que la jueza tome decisiones y la causa se eleve al juicio oral», sostuvo Rossi, quien también mantuvo reuniones con los integrantes de la Base.

Sobre la intención del estado de adquirir un nuevo submarino, Rossi sostuvo que «actualmente a la hora de navegar y sumergirse tenemos convenios con la armada de Perú y Brasil, donde ahora van nuestros submarinistas, pero no quiero que la Armada Argentina pierda esa capacidad».

«El camino es uno solo, que es tener submarinos, pero hay que ver qué es lo que podemos hacer y cuáles son las condiciones en las cuales tenemos posibilidades de adquirirlo», apuntó.

En otro orden, Rossi se refirió al conflicto entre Estados Unidos e Irán, al que calificó como un «hecho grave» para la seguridad internacional y destacó la posición de la Cancillería en cuanto a que «Argentina reivindica el uso de la diplomacia y la no violencia para resolver los conflictos».

Fuimos los países que hicimos convocatoria para que no crezca la escalada militar. Obviamente que un hecho de esas características generó tensión en todo el mundo y nosotros somos parte del mundo y se elevan las alertas de los países, donde se intensifican los controles, y se activan las distintas agencias del estado», concluyó.