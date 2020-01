Sarampión: Nuevas recomendaciones de vacunación

Facebook Twitter

Río Gallegos

Con motivo de las vacaciones de verano y la alta movilidad poblacional hacia las zonas turísticas, desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia se recomienda a la población extremar medidas y control de vacunación como así también completar esquemas en los casos necesarios con el fin de alcanzar coberturas satisfactorias y evitar la propagación de nuevos casos de sarampión.

Por tal motivo se indica completar el esquema de vacunación a los residentes de Argentina que viajen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires (Región V: Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate; Región VI: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes; Región VII: Gral. La Heras, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno; Región XII: La Matanza).

Niños menores de 6 meses de vida: se sugiere aplazar y/o reprogramar el viaje, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad.

Niños de 6 a 11 meses de vida: deben recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral («dosis cero»). Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema 4 de vacunación de calendario. Esta vacuna deberá ser aplicada por lo menos 15 días antes de la realización del viaje.

Niños de 12 meses: Deben recibir una dosis correspondiente al calendario.

Niños de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna triple viral.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.

Embarazadas: Se recomienda viajar si acreditan al menos dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión). Se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión.

Recordar: Que la vacunación con doble o triple viral NO debe ser aplicada en mujeres embarazadas y en mujeres en edad fértil se debe evitar el embarazo en los tres meses subsiguientes a la vacunación. Adicionalmente recordar que la vacuna está contraindicada en personas inmunosuprimidasToda vacuna aplicada previa a un viaje a áreas con indicación ampliada o con circulación viral establecida debe ser aplicada por lo menos 15 días antes de la realización del mismo.

Recomendaciones

Para residentes en Argentina que viajen al exterior con áreas de circulación viral.

Recomendaciones para la población del resto del país (excluidas las áreas mencionadas con indicación ampliada de vacunación) Verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo con la edad:

De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos una dosis de vacuna triple viral.

Niños de 5 años o más, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión.

Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.



Atento a la época de vacaciones, con el movimiento de personas a áreas turísticas y el consiguiente riesgo de diseminación de casos de sarampión en otras jurisdicciones, se recomienda sensibilizar al equipo de salud sobre la vigilancia de casos sospechosos para inicio inmediato de las acciones de control.

Estimular a la población general para la rápida consulta en efectores de salud ante la aparición de fiebre y exantema.