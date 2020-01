En seis meses serán eliminados los animales de los billetes

Facebook Twitter

Buenos Aires

Lo aseguró Miguel Pesce, presidente del Banco Central.

Este lunes Miguel Pesce, presidente del Banco Central, ratificó que los animales serán quitados de los billetes de pesos argentinos y le puso plazo para poner en práctica la medida.

«En seis meses tendremos definidos quiénes estarán en los nuevos billetes. Esto va a llevar un tiempo. Tenemos billetes de todas las denominaciones por lo que será un proceso lento», explicó Pesce en diálogo con radio Metro.

De esta manera, el yaguareté, la ballena franca austral, el guanaco, el hornero, el cóndor andino y la taruca dejarán de ser los símbolos en los billetes de curso legal.

Valores sociales

Respecto a la medida que adoptarán a mitad de 2020, Pesce explicó que la idea es que «se vayan los animales para que los billetes tengan valores sociales y sean personas que se identifiquen con los valores sociales de nuestro país».

«Algunos próceres ya pasaron a ser monedas. Posiblemente Belgrano y San Martín estén en los nuevos billetes», añadió al respecto.

El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, había deslizado su voluntad de quitar los animales de los billetes durante una entrevista para Página 12. Consultado sobre si pondría a Jorge Luis Borges o a Alejandra Pizarnik en un billete de cien pesos, el mandatario respondió sin titubear: «Sí, por qué no. Lo que no pondría es una ballena. Quién puede negar lo que son Borges, Cortázar, Sábato…».

Inflación

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, ratificó este martes que la gran apuesta para comenzar a revertir la carrera inflacionaria es «desindexar la economía» a través del congelamiento de tarifas y los acuerdos multisectoriales de precios y salarios que promueve el gobierno nacional.

«Nosotros creemos que hay un problema de inercia inflacionaria y esperamos que el acuerdo de precios y los acuerdos que se vayan a hacer en el Consejo Social que está proponiendo el gobierno desindexen la economía y podamos tener tasas normales de inflación», reiteró el titular de la autoridad monetaria.

En ese marco, Pesce destacó el relanzamiento del programa Precios Cuidados porque, según aseguró en declaraciones a Radio Metro, se hará con un «compromiso de las empresas de no mover los precios hasta abril de este año».

«El Gobierno tomó la decisión de que no hay aumento de tarifas. Entonces esperamos que haya un proceso de desindexación muy importante en la economía. Se puso en evidencia en estos dos últimos años que el problema inflacionario en la Argentina no tenía fundamentalmente un origen monetario sino la indexación que se había generado por las altas tasas de inflación que se dieron en los últimos dos años», agregó.

Al respecto, Pesce volvió a diferenciarse de la gestión de su antecesor Guido Sandleris: «Se intentó solucionar este problema a través de instrumentos monetarios, pero no tuvo resultados, con altas tasas de interés y manteniendo fija la base monetaria por mucho tiempo».

«No es fácil bajar la inflación, yo creo que ese fue uno delos errores del gobierno anterior, haber creído que bajar la inflación era fácil y que sobraban dólares. Por eso somos cuidadosos al momento de hacer pronósticos», completó.

El titular del BCRA insistió en señalar que fundamentalmente el éxito de la lucha contra la carrera de los precios dependerá del acuerdo que alcance el Gobierno nacional con empresarios y sindicalistas, y de la resolución del problema de la deuda pública.

«Tenemos por delante precios cuidados, el Acuerdo Social y también los acuerdos de deuda que el gobierno está buscando darle sustentabilidad a la deuda del gobierno nacional. Si es exitoso en estas cuestiones, seguramente tendremos una tasas de inflación más bajas», insistió.

Por otra parte, Pesce aseguró que las reservas del Banco Central «son suficientes» para cubrir las necesidades del Gobierno hasta que se resuelva la negociación con los acreedores para definir un nuevo esquema de pagos.

«Dentro del marco regulatorio que tenemos, las reservas son suficientes para afrontar las obligaciones tanto del sector privado como del sector público», indicó en referencia a las colocaciones de Letras de Tesoro en dólares que realiza el Poder Ejecutivo para hacer uso de los dólares de la autoridad monetaria.

Pesce recordó que esa facultad se estableció mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. «Este es un mecanismo que se usará hasta que se logre la sustentabilidad de la deuda del gobierno nacional», aclaró. (Vía País)