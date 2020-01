Tragedia en el 17 de Octubre: confirman que el incendio fue intencional

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El incendio que se desató en una vivienda en el barrio 17 de Octubre el domingo a la madrugada y donde murieron una madre y sus dos hijos «fue intencional».

Así quedó determinado en la finalización de las tareas que realizó un experto en incendios que arribó el domingo a Caleta Olivia desde Río Gallegos y este lunes entregó el informe al Juzgado de Instrucción.

Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el informe del licenciado en siniestros fue contundente y detalla que el fuego se originó de manera «intencional» y «fue provocado», y no se brindaron mayores detalles debido a que el informe final fue entregado a la justicia.

Asimismo, trascendió que los resultados de la autopsia revelaron que Natasha Schumacher y sus hijos de y 8 años fallecieron por inhalación de monóxido de carbono y los tres cuerpos que fueron descubiertos con la madre «abrazando» a sus hijos estaban calcinados.

De ahora en más, con los resultados de las pericias del siniestro se esperan medidas ordenadas por el Juzgado de Instrucción.

Aclaración

En tanto esta lunes familiares de Natasha Schumacher pidieron a la comunidad abstenerse de producir juicios de valor y dieron a conocer un documento en el que detallan que «la familia Schumacher quiere comunicar al público en general que se respete el dolor de la familia ya que hay una investigación de por medio y todavía no hay un caso cerrado, además no se sabe la causa certera que provocó el incendio y el fallecimiento de las personas. Todavía no han recibido los cuerpos de los familiares porque están en proceso de identificación de los peritos forenses.

Tampoco están de acuerdo con la movilización que se está organizando para hoy lunes a las 17 horas y que cuando se sepa realmente la veracidad de lo ocurrido podrán actuar en consecuencia. Mientras tanto se pide el respeto por el dolor de la familia y que por favor se deje actuar a la justicia en torno a lo sucedido. Si hay un responsable sobre la causa que tenga que pagar ante la justicia, así será